12 Regionais: o que mudou após dois anos do novo mapa administrativo de Fortaleza?

No início de 2021, Fortaleza passou por uma redefinição das zonas administrativas da cidade, passando de sete para 12 Secretarias Regionais, com a promessa de agilizar a prestação de serviços às comunidades. Mas, afinal, o que mudou na relação entre população e Prefeitura nos últimos dois anos?

A proposta de redesenho, aprovada na Câmara Municipal em dezembro de 2019 e regulamentada pelo prefeito Roberto Cláudio um ano depois, também estabelece 39 territórios, dividindo os 121 bairros da Capital segundo a quantidade da população, práticas culturais e acesso a equipamentos públicos.

A configuração anterior datava de 1997 e foi concebida ainda no Governo de Juraci Magalhães.

O secretário de Governo da Prefeitura, Renato Lima, explica que a nova territorialização tem como principal motivo “aproximar o cidadão do poder público”, corrigindo defasagens históricas.

“Fui secretário da regional 6 e ela representava 42% da cidade: eram 3 hospitais, 106 praças, quase 300 escolas e creches. Era uma área muito grande pra eu conhecer. Hoje, mais dividida, um secretário consegue chegar mais perto da angústia do cidadão”, ilustra.

O gestor destaca ainda a criação de fóruns regionais e territoriais e dos conselhos de participação social, vinculados diretamente às unidades administrativas agora com menor área territorial.

No entanto, o redesenho ainda passa despercebido por boa parte da população, como pensa a mobilizadora social Silvânia Vieira, da comunidade Parque Santana, no Mondubim. O bairro pertencia à Regional 5, mas agora é ligado à 10.

“Na prática, não houve essa divulgação. Só soubemos quando precisamos ir lá colocar ofícios. Acho que, pra melhorar, a regional precisa se fazer presente nos bairros, divulgando que houve divisão e explicando quais serviços têm”, sugere.

Dificuldades de articulação

A opinião é compartilhada pelo articulador Wescley Sacramento, voluntário da Associação Comunitária dos bairros Ellery e Monte Castelo (Acem). Esses territórios passaram da Regional 1 para a 3, após a mudança.

“A gente ainda não sente que é da 3. Muitas pessoas da comunidade ainda querem ir na Regional 1”, resume.

O sociólogo e técnico social em Desenvolvimento Urbano, Adriano Almeida, pontua que a divisão “fragmenta a luta” de comunidades historicamente unidas. No Grande Bom Jardim, exemplifica, quatro bairros ficaram ligados à regional 5 (Bom Jardim, Granja Lisboa, Granja Portugal e Siqueira), mas o Canindezinho migrou para a 10.

“Lideranças e organizações associativas tiveram que se articular com entes de outros blocos de bairros/territórios para a negociação, o tensionamento e o acompanhamento das políticas. É mais desgaste e mais esforço político e burocrático”, explica.

Renato Lima, secretário de Governo, também rebate críticas sobre a nova divisão ter sido justificativa para alocar aliados da gestão em cargos públicos. Segundo ele, “não houve aumento de um real com esse novo modelo”.

“A quantidade de cargos quando havia sete regionais é a mesma que existe hoje. Houve um manejo, não foi aumento de despesa pública”, ressalta.

Perda de respostas rápidas

Ainda que a nova proposta seja de maior abertura, diálogo e inserção territorial do poder público, as lideranças ouvidas pelo Diário do Nordeste são unânimes em reprovar a perda de recursos das Secretarias Regionais para custear a resolução de problemas básicos da população.

Wescley Sacramento Voluntário da Acem Antes, a gente conseguia pedir uma limpeza, capinação, pintura de meio fio, mas esses poderes as regionais vêm perdendo. A gente sentia que a regional era uma mini prefeitura, mas agora não vê mais.

Rogério Costa, integrante do Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza (CDVHS), atuante no Grande Bom Jardim, também reconhece “o esvaziamento da capacidade de intervenção das regionais”, hoje funcionando basicamente como organizadoras de demandas.

“Para os moradores que querem soluções imediatas para suas comunidades, a regional não tem o poder de resolver por si. Os projetos estratégicos e definidores das políticas com alcance maior são das pastas, das secretarias temáticas”, pondera.

“A Regional hoje cumpre papel só de receber ofício e demandas. Não tem poder”, emenda Silvânia Vieira, do Parque Santana.

Legenda: Além das regionais, os 121 bairros da Capital cearense são divididos em 39 territórios Foto: Carlos Marlon

Trabalho entre áreas

O sociólogo Adriano Almeida, também associado ao CDVHS, classifica esse processo como uma “desidratação orçamentária”, deixando para os secretários a capacidade de articulação e mediação de cada regional junto aos órgãos executivos com orçamentos e competências para o planejamento e execução das obras.

Além disso, o especialista afirma que as secretarias não dispõem de um staff consistente de pessoal e nem se percebe uma integração de pastas setoriais básicas, como educação, saúde, assistência social, comunicação, economia e infraestrutura.

“Mexer no mosaico administrativo e desprovê-lo de dotação orçamentária para execuções estruturais, sem estrutura de intersetorialização de políticas básicas, e dispondo as secretarias de um perfil de relações públicas, é mais danoso que benéfico”, considera Adriano.

O secretário de Governo, Renato Lima, reconhece que é preciso avançar na intersetorialidade da Prefeitura, aumentar a capacidade de escuta e dar mais agilidade à solução das demandas.

“Vamos ter uma grande oportunidade de massificar esse conceito, que é a revisão do Plano Diretor. Haverá reuniões e escutas comunitárias nos bairros, nos 39 territórios. Isso deve começar ainda em janeiro”, projeta.

Saiba em qual Regional está seu bairro

Regional 1

Território 2: Vila Velha e Jardim Guanabara

Território 3: Barra do Ceará

Território 4: Cristo Redentor e Pirambu

Território 5: Carlito Pamplona e Jacarecanga

Território 6: Jardim Iracema, Floresta e Álvaro Weyne

Regional 2

Território 7: Meireles e Aldeota

Território 8: Varjota, Papicu e De Lourdes

Território 9: Cais do Porto, Mucuripe e Vicente Pinzón

Território 10: Joaquim Távora, Dionísio Torres e São João do Tauape

Regional 3

Território 11: Quintino Cunha, Olavo Oliveira e Antônio Bezerra

Território 12: Padre Andrade e Presidente Kennedy

Território 13: Vila Ellery, Monte Castelo , São Gerardo e Farias Brito

Território 14: Parque Araxá, Parquelândia, Amadeu Furtado e Rodolfo Teófilo

Regional 4

Território 15: José Bonifácio, Benfica e Fátima

Território 16: Damas, Jardim América, Bom Futuro e Montese

Território 17: Itaoca, Parangaba e Vila Peri

Território 18: Parreão, Vila União e Aeroporto

Regional 5

Território 39: Granja Lisboa, Granja Portugal, Bom Jardim, Siqueira e Bonsucesso

Regional 6

Território 26: Alto da Balança e Aerolândia

Território 27: Jardim das Oliveiras, Cidade dos Funcionários e Parque Manibura

Território 28: Parque Iracema, Cambeba e Messejana

Território 29: José de Alencar, Curió, Guajeru e Lagoa Redonda

Território 30: Coaçu, São Bento e Paupina

Regional 7

Território 22: Praia do Futuro I e Praia do Futuro II

Território 23: Cocó, Cidade 2000 e Manuel Dias Branco

Território 24: Salinas, Guararapes e Luciano Cavalcante

Território 25: Edson Queiroz, Sapiranga/Coité e Sabiaguaba

Regional 8

Território 19: Serrinha, Itaperi e Dendê

Território 20: Dias Macêdo, Boa Vista, Parque Dois Irmãos e Passaré

Território 21: Planalto Ayrton Senna e Prefeito José Walter

Regional 9

Território 31: Cajazeiras e Barroso

Território 32: Conjunto Palmeiras e Jangurussu

Território 33: Parque Santa Maria, Ancuri e Pedras

Regional 10

Território 34: Parque São José, Novo Mondubim, Canindezinho, Conjunto Esperança, Parque Santa Rosa, Parque Presidente Vargas e Aracapé

Território 35: Maraponga, Jardim Cearense, Mondubim e Vila Manoel Sátiro

Regional 11

Território 36: Pici, Bela Vista, Panamericano, Couto Fernandes e Demócrito Rocha

Território 37: Autran Nunes, Dom Lustosa, Henrique Jorge, Jóquei Clube e João XXIII

Território 38: Genibaú, Conjunto Ceará I e Conjunto Ceará II

Regional 12

Território 1: Centro, Moura Brasil e Praia de Iracema

