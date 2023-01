Terra de Sabidos: 10 estudantes da rede pública do CE ganham destaque em série do Diário do Nordeste

Os números podem até mostrar, mas são as histórias reais que atestam: o Ceará é referência em Educação. Entre índices e olimpíadas nacionais, crianças, adolescentes e jovens do Estado provam que investir no aprender é caminho para mudanças.

A partir desta quinta-feira (5), o Diário do Nordeste publica a série de reportagens “Terra de Sabidos”, que conta as histórias de 10 estudantes de destaque na rede pública de ensino cearense.

O projeto foi idealizado pela jornalista Dahiana Araújo, editora de cotidiano do Diário do Nordeste, “com a ideia de reforçar o papel da educação como ferramenta de mudança social, caminho que atravessa e transforma não apenas os alunos, mas famílias, escolas, cidades e comunidades inteiras”. A pesquisa e reportagem são da repórter Thatiany Nascimento. Fotografia é de Fabiane de Paula e Thiago Gadelha.

Dahiana Araújo Editora de cotidiano do Diário do Nordeste Queríamos contar histórias reais que têm como protagonistas estudantes destaques tanto por posturas e ações, medalhas, prêmios e projetos, como porque recebem na escola e na família apoio e formas de potencializar suas aptidões e esforços.

Dividido em 10 reportagens escritas e 10 episódios em vídeos publicados no YouTube, o especial jornalístico foi produzido em 1 mês e traz, por meio de relatos, uma série de minibiografias de gente que é formada e forma a rede pública de Educação do Ceará.

“Criamos um projeto em que os estudantes – crianças, adolescentes e jovens – fossem ouvidos e pudessem falar tanto das suas relações e atividades nas escolas, como sobre seus projetos de vida, suas expectativas e inspirações”, complementa Dahiana.

Sabidas e sabidos

Do gosto por “continhas e por planetas” à habilidade com biologia computacional, 5 meninos e 5 meninas cearenses representam, no Terra de Sabidos, os resultados de anos de avanço do Estado na Educação.

A jornalista Dahiana Araújo ressalta ainda que, embora o Ceará se mantenha como “case” na área do ensino e da aprendizagem, os desafios que se debruçam sobre a educação permanecem – principalmente após a pandemia de Covid.

Dahiana Araújo Editora de cotidiano do Diário do Nordeste Entendemos os avanços que a Educação no Ceará tem tido nos últimos anos, apesar dos desafios que ainda precisam ser enfrentados, e acreditamos no jornalismo como uma atividade de impacto social.

O especial mostra, então, por meio das histórias de Nycollas, Vitória, Ud, Lucas Raí, Isabel, Sarah, Tiago, Flávia, Jordelean e Daniel, a importância de manter e ampliar os investimentos na educação pública, e do apoio das famílias e da comunidade para que o aprender seja base do transformar.

Além de Fortaleza, a equipe percorreu também os municípios de Pindoretama, Aquiraz, Granja, Iracema e Sobral, este último citado internacionalmente em estudos sobre educação básica.

O projeto Terra de Sabidos conta com apoio da Prefeitura de Fortaleza e patrocínio da Assembleia Legislativa do Ceará.