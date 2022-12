Terra de Sabidos estreia nesta quarta com histórias de sucesso no ensino público

O Ceará se destaca pelas políticas públicas na educação, mas para além de números, várias histórias de sucesso comprovam o poder transformador da educação no Estado. A série Terra de Sabidos, que estreia nesta quarta, no Youtube do Diário do Nordeste, vai mostrar 10 brilhantes alunos, motivos de orgulho da educação pública cearense.

Estudantes como Sarah, Flávia, Lucas, Maria Isabel, Daniel e Tiago, medalhistas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), estão entre as histórias relatadas, juntamente com alunos como Ud, Vitória e Francisco, autores de projetos científicos premiados. Cada episódio, traz um protagonista, com relatos de professores, pais e outros alunos.