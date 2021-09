O que é meningite meningocócica e quais vacinas protegem contra a doença

O Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, ampliou a vacinação gratuita contra meningite meningocócica causada pelo meningococo C para todas as crianças menores de 11 anos, ou seja, de até 10 anos, 11 meses e 29 dias, que ainda não tenham sido vacinadas. Antes, ela era aplicada até cinco anos de idade. A autorização vale até dezembro de 2021.

Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação protege contra o tipo mais grave da meningite, causada por bactéria, e é a forma mais eficaz de controle da doença. O objetivo da ampliação é conter possíveis surtos da enfermidade.

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece imunizantes contra a doença causada pelo meningococo C, gratuitamente, para bebês. Duas doses devem ser administradas aos 3 e 5 meses de idade, com um reforço aos 12 meses.

Para adolescentes de 11 e 12 anos, o Sistema também disponibiliza a vacina contra os sorogrupos A, C, W e Y, em dose única. Eles também podem ser acometidos por esse agentes causadores da doença meningocócica.

Robério Leite Infectologista e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC) Nós todos, em algum momento, podemos carregar o meningococo na nossa garganta. Temos a vacina no SUS e tem havido uma queda de cobertura vacinal para meningococo, especificamente, principalmente no grupo que mais carrega, que são os adolescentes. A cobertura tem sido muito precária, e é lamentável, porque está disponível.

Confira abaixo um tira-dúvidas sobre a doença:

O que é meningite?

Meningite é a inflamação das membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal, chamadas de meninges. É causada por diversos agentes infecciosos, como bactérias, fungos, vírus e alguns parasitas, e transmitida por meio de tosse, espirros, e contato próximo entre as pessoas.

Dependendo do agente causador da doença, em alguns casos, podem ocorrer sequelas como surdez, crises de epilepsia, danos cerebrais, amputação de membros e dificuldades de aprendizagem, além de problemas comportamentais.

No Brasil, a ocorrência das meningites bacterianas é mais comum no outono-inverno (entre final de março e início de setembro), e das virais no período primavera-verão (entre final de setembro e início de março).

Quais são os sintomas da meningite?

Os principais sintomas são cansaço, febre alta, dor de cabeça grave e persistente, rigidez do pescoço, náuseas ou vômitos.

O que é meningite bacteriana?

Bactérias provocam a forma mais grave da doença, por isso é importante atentar para mais dois sintomas além dos anteriores: dificuldade para encostar o queixo no peito e, às vezes, manchas vermelhas espalhadas pelo corpo. Com o passar do tempo, alguns sintomas mais importantes podem aparecer, como convulsões, delírio, tremores e coma.

Para as crianças menores de um ano de idade, a orientação é observar a presença de inchaço da moleira e choro persistente. As meningites bacterianas devem ser tratadas imediatamente, para evitar sequelas ou morte.

O que é meningite viral?

As infecções virais costumam ter sintomas mais leves e atingem mais as crianças, mas têm grande potencial de causar surtos.

O que é meningite pneumocócica?

Na meningite pneumocócica (causada pela bactéria Streptococcus pneumoniae), idosos e indivíduos portadores de quadros crônicos ou de doenças imunossupressoras também apresentam maior risco de adoecimento. O sexo masculino também é o mais acometido pela doença, conforme o Ministério.

O que causa a meningite meningocócica C?

Ao todo, existem 12 diferentes sorogrupos (A, B, C, E, H, I, K, L, W, X, Y e Z) da bactéria Neisseria meningitidis (também chamada de meningococo), que causa a doença meningocócica. No Brasil, os principais sorogrupos circulantes são o B, C, W e Y, mas o C é o principal causador da doença, responsável por 60% dos casos.

A vacina ACWY protege contra o que?

A proteção contra o meningococo é conferida por vacinas que são “sorogrupo específicas”. O SUS oferece duas vacinas contra os principais sorogrupos que causam a doença meningocócica: uma é contra o meningococo C, e outra contra os tipos A, C, W e Y (dose única).

Qual é a gravidade da meningite?

Segundo boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), mesmo quando a doença é diagnosticada precocemente e um tratamento adequado é iniciado, entre 5% e 10% dos pacientes morrem 24 ou 48 horas após o surgimento dos primeiros sintomas. Sem tratamento, até 50% dos casos podem resultar em óbito.

Como é feito o tratamento da meningite?

Por causa da gravidade do quadro clínico, casos suspeitos de meningite são internados nos hospitais, por isso é urgente a procura por um pronto-socorro hospitalar para avaliação médica.

O tratamento das meningites bacterianas é feito com antibióticos específicos prescritos pelos médicos. No caso das meningites virais, as pessoas são internadas e monitoradas quanto a sinais de maior gravidade, e se recuperam espontaneamente. Alguns casos podem exigir o uso de antivirais.