Vacina da Covid passa ser anual para crianças e grupos prioritários; veja detalhes

A vacina contra a Covid-19 passará a fazer parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI) a partir do próximo ano. A recomendação do Ministério da Saúde é que as gestões municipais e estaduais priorizem crianças entre 6 meses e 5 anos de idade e grupos com mais risco de desenvolver formas graves da doença, como idosos, gestantes, puérperas, imunocomprometidos, trabalhadores da saúde, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pessoas com comorbidades e outros.

Segundo a secretária da Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, a incorporação está alinhada com a Organização Mundial da Saúde (OMS). "Durante a pandemia, foi criado um programa paralelo para operacionalização da vacina contra a Covid-19, fora do nosso programa nacional. O que fizemos este ano foi trazer a vacina para dentro do PNI", destacou a gestora.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, reforça que os imunizantes incorporados ao PNI são seguros e eficazes no combate à doença provocada pelo coronavírus. "As vacinas passam por um rigoroso processo de estudo de qualidade antes de serem incorporadas ao SUS [Sistema Único de Saúde]", assegura.

A campanha nacional de imunização contra a Covid-19 será lançada pelo Governo na TV aberta, nas redes sociais e em locais de grande circulação de pessoas a partir de novembro. "É uma doença de constante monitoramento, requer atenção, e, por isso, temos fortalecido ações de prevenção por meio do Movimento Nacional de Vacinação", completa Ethel Maciel.

Atualmente, a vacina é a principal medida de combate ao coronavírus e às formas graves da Covid-19. O imunizante está disponível gratuitamente no SUS para toda a população brasileira acima de 6 meses. Maiores de 18 que tomaram ao menos duas doses da vacina devem completar o esquema com uma dose de reforço da bivalente. Já os que ainda não completaram o ciclo ou estão com alguma dose de reforço em atraso podem atualizar a caderneta em qualquer unidade básica de saúde.

Covid-19 no Brasil

Conforme o Ministério da Saúde, o Brasil segue a tendência observada mundialmente e registra um leve aumento no número de casos de Covid-19. Produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o boletim InfoGripe publicado nessa segunda-feira (30) apontou crescimento de casos na população adulta do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de São Paulo.