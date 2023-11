Ceará tem aumento de casos de Covid-19 e registro de circulação de nova variante

O Ceará registrou aumento de casos de Covid-19 nas últimas duas semanas, entre 5 e 18 de novembro, período que teve 226 diagnósticos da doença. O número consta no cenário mais recente observado pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) e divulgado nesta terça-feira (21). Nas semanas epidemiológicas anteriores, entre 22 de outubro e 4 de novembro, foram 116 diagnósticos positivos.

De acordo com a Sesa, o aumento no número de casos pode estar relacionado à circulação de uma nova variante do vírus no Ceará, a JG.3, descendente da EG.5 (Eris). Essa linhagem já circula há mais de um mês em estados como Goiás, Rio de Janeiro de São Paulo, e recentemente chegou ao território cearense.

“A nova variante começou a circular nos estados do Centro-Sul do Brasil e ainda não tinha sido identificada no Ceará mas, no último sequenciamento genômico, realizado no Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen), nós encontramos a JG.3, subvariante descendente da EG.5”, explica o secretário executivo de Vigilância em Saúde da Sesa, Antonio Lima Silva Neto (Tanta).

Monitoramento de variante

A nova variante não está associada a quadros mais graves da Covid, de acordo com apontamento da Organização Mundial da Saúde (OMS), mas, segundo o secretário executivo, é necessário realizar o monitoramento do comportamento dela.

“Contudo, isso não significa que não precisamos monitorar o vírus e reforçar a importância da vacinação para a sociedade”, pontua Tanta.

A vacina bivalente, que é a quinta dose do esquema vacinal, já protege contra a subvariante, segundo a Sesa.

“A última vacina disponível está atualizada contra as novas variantes da covid-19, incorporando sublinhagens da variante ômicron, que é a predominante em todo o mundo. Quem tomar a vacina atualizada, ou seja, completar a quinta dose, estará produzindo alguns anticorpos importantes para combater as variantes que circulam nesse momento. Nós precisamos nos proteger e proteger nossos entes queridos”, diz.

De acordo com a Secretaria, o Ceará teve, entre janeiro e outubro de 2023, 16.288 diagnósticos positivos de Covid-19