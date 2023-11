Sarto envia à Câmara projeto para conceder passe-livre estudantil domingo (26), dia da prova do IFCE

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), comunicou nesta terça-feira (21), em suas redes sociais, que quer que o transporte público tenha passe-livre para estudantes no próximo domingo (26), dia do processo seletivo para os cursos técnicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) no campus da Capital.

A mensagem com o pedido de autorização para liberar a gratuidade deve ser enviada à Câmara Municipal ainda nesta terça, para ser votada em regime de urgência. "Vai para a Câmara hoje", garantiu o gestor. O benefício deve valer de 6 horas às 15h.

Aos domingos, normalmente, estudantes desembolsam R$ 1,50 para utilizar o transporte público da Capital.

Prova do IFCE

O processo seletivo 2024.1 de cursos técnicos do campus de Fortaleza do IFCE será no próximo domingo, 26 de novembro.

São ofertadas, ao todo, 400 vagas divididas em 12 cursos técnicos, sendo seis na modalidade de ensino médio integrado e seis subsequentes. Desse total de vagas, 50% são destinadas a egressos da rede pública de ensino.

São ofertados os cursos:

Edificações;

Eletrotécnica;

Informática;

Mecânica Industrial;

Química;

Telecomunicações.

E os subsequentes em:

Edificações;

Eletrotécnica;

Instrumento Musical;

Manutenção Automotiva;

Mecânica Industrial;

Segurança do Trabalho.

O resultado da seleção está previsto para ser divulgado dia 22 de dezembro. Já as aulas devem começar no dia 5 de fevereiro.