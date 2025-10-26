Cinco municípios cearenses estão entre os maiores produtores de maracujá do País; saiba quais

O Ceará foi o segundo maior produtor de maracujá entre os estados brasileiros no ano de 2024, apresentando uma colheita de 160,7 mil toneladas da fruta. O valor é quase 315% maior que o do terceiro colocado (Pernambuco).

Em relação aos municípios, cinco cidades cearenses se destacaram na produção, sendo elas Tianguá, Ubajara, Ibiapina, Guaraciaba do Norte e Viçosa do Ceará.

As localidades ocupam, respectivamente, o 2º, o 4º, o 7º, o 9º e o 11º lugares na lista de maiores municípios brasileiros produtores de maracujá em 2024.

À frente de Tianguá, que totalizou 31,8 mil toneladas da fruta, está apenas Livramento de Nossa Senhora (BA), com 43 mil toneladas produzidas.

Veja também Negócios Exportações do agro cearense para os EUA caem em agosto; vendas de castanha despencam 95% Negócios Agro em alta no Ceará: entenda como o setor cresceu 17% no PIB

As informações são do boletim Produção Agrícola Municipal (PAM), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A pesquisa anual fornece informações estatísticas sobre quantidade produzida, área plantada e colhida, rendimento médio e valor da produção agrícola de todo o território nacional.

O topo do ranking de estados brasileiros que mais produziram maracujá em 2024 pertence à Bahia, com 264,1 mil toneladas.

A produção nacional de maracujá em 2024 foi de 736,5 mil toneladas, cerca de R$ 2, 5 bilhões.

Municípios cearenses que mais produziram maracujá em 2024

Posição nacional Município Produção 2º Tianguá 31.850 T (R$ 138,605 milhões) 4º Ubajara 27.500 T (R$ 116,402 milhões) 7º Ibiapina 22.968 T (R$ 99,671 milhões) 9º Guaraciaba do Norte 19.320 T (R$ 85,152 milhões) 11º Viçosa do Ceará 14.160 T (R$ 60,172 milhões)

Top 10 maiores estados brasileiros produtores de maracujá

Posição nacional Estado Produção 1º Bahia 264.138 T 2º Ceará 160.709 T 3º Pernambuco 38.734 T 4º Santa Catarina 37. 429 T 5º Minas Gerais 33.941 T 6º Rio Grande do Norte 30.965 T 7º São Paulo 25.586 T 8º Amazonas 19.005 T 9º Paraná 16.463 T 10º Pará 16.122 T

Valor da produção de maracujá cearense é o maior do Brasil

Apesar da Bahia ser o maior estado brasileiro produtor da fruta, o valor total da colheita cearense, aproximadamente R$ 691 milhões, supera a quantia baiana (R$ 620,1 milhões).

Na lista de produções municipais de maracujá mais valorosas no Brasil, Tianguá, Ubajara e Ibiapina aparecem nas primeiras posições, apresentando, respectivamente, os valores de R$ 138,6 milhões, R$ 116,4 milhões e R$ 99,6 milhões.

Em seguida aparece Livramento de Nossa Senhora (BA), que, apesar de ser a cidade brasileira que mais produziu a fruta em 2024, apresentou o quarto maior valor em produção: R$ 93,6 milhões.



