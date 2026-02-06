Com Quina pagando R$ 10,5 milhões, veja loterias do dia
Confira quais concursos acontecem nesta sexta-feira (6).
O prêmio mais alto a ser sorteado pelas loterias da Caixa nesta sexta-feira (6) é o da Quina, estimado em R$ 10,5 milhões.
Para levar o prêmio, o apostador deve indicar corretamente as cinco dezenas sorteadas.
A Lotofácil e a Super Sete também estão na agenda de sorteios da Caixa, e com valores semelhantes: R$ 1,8 milhão e R$ 1,7 milhão, respectivamente.
Já a Dupla Sena e a Lotomania podem pagar os menores prêmios deste dia: R$ 1,1 milhão e R$ 500 mil.
Loterias da caixa com sorteio nesta sexta-feira (6/2)
|Loteria federal
|Valor do prêmio
|Para ganhar
|Lotomania
|R$ 500 mil
|Acertar as 20 dezenas sorteadas.
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Super Sete
|R$ 1,7 milhão
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
|Quina
|R$ 10,5 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Dupla Sena
|R$ 1.1 milhão
|Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os apostadores podem tentar a sorte presencialmente, em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.
