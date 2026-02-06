Com Quina pagando R$ 10,5 milhões, veja loterias do dia

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

O prêmio mais alto a ser sorteado pelas loterias da Caixa nesta sexta-feira (6) é o da Quina, estimado em R$ 10,5 milhões.

Para levar o prêmio, o apostador deve indicar corretamente as cinco dezenas sorteadas.

A Lotofácil e a Super Sete também estão na agenda de sorteios da Caixa, e com valores semelhantes: R$ 1,8 milhão e R$ 1,7 milhão, respectivamente.

Já a Dupla Sena e a Lotomania podem pagar os menores prêmios deste dia: R$ 1,1 milhão e R$ 500 mil.

Loterias da caixa com sorteio nesta sexta-feira (6/2)

Loteria federal Valor do prêmio Para ganhar Lotomania R$ 500 mil Acertar as 20 dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Super Sete R$ 1,7 milhão Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Quina R$ 10,5 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Dupla Sena R$ 1.1 milhão Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os apostadores podem tentar a sorte presencialmente, em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

