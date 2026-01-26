Prefeitura de Viçosa do Ceará reabre inscrições de concurso; veja datas
Interessados devem se candidatar pelo site do Instituto Consulpam
A Prefeitura de Viçosa do Ceará reabriu as inscrições de concurso público até a próxima segunda-feira (2). São ofertadas 124 vagas em dois editais, com oportunidades para profissionais de níveis médio e superior.
Um dos editais é destinado aos cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, ambos com exigência de ensino médio completo. A remuneração é de R$ 3.036, para jornada de 40 horas semanais.
No segundo edital, são ofertadas vagas, entre cargos de níveis médio e superior, para:
- fiscal de urbanismo,
- fiscal de meio ambiente,
- fiscal fazendário,
- auxiliar de saúde bucal,
- cirurgião dentista,
- enfermeiro,
- técnico de enfermagem.
Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 5.559,47.
Como se inscrever?
Interessados devem se candidatar pelo site do Instituto Consulpam. A taxa de inscrição varia entre R$ 100 e R$ 150.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 8 de março. Candidatos de nível superior também serão avaliados por prova de títulos e curso de formação, a depender do cargo.