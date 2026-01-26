Prefeitura de Viçosa do Ceará reabre inscrições de concurso; veja datas

A Prefeitura de Viçosa do Ceará reabriu as inscrições de concurso público até a próxima segunda-feira (2). São ofertadas 124 vagas em dois editais, com oportunidades para profissionais de níveis médio e superior.

Um dos editais é destinado aos cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, ambos com exigência de ensino médio completo. A remuneração é de R$ 3.036, para jornada de 40 horas semanais.

No segundo edital, são ofertadas vagas, entre cargos de níveis médio e superior, para:

fiscal de urbanismo, fiscal de meio ambiente, fiscal fazendário, auxiliar de saúde bucal, cirurgião dentista, enfermeiro, técnico de enfermagem.

Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 5.559,47.

Como se inscrever?

Interessados devem se candidatar pelo site do Instituto Consulpam. A taxa de inscrição varia entre R$ 100 e R$ 150.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 8 de março. Candidatos de nível superior também serão avaliados por prova de títulos e curso de formação, a depender do cargo.