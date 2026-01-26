Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Prefeitura de Viçosa do Ceará reabre inscrições de concurso; veja datas

Interessados devem se candidatar pelo site do Instituto Consulpam

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:40)
Papo Carreira
Gabarito de prova.
Legenda: As provas objetivas serão aplicadas no dia 8 de março.
Foto: Shutterstock/Donjoy.

A Prefeitura de Viçosa do Ceará reabriu as inscrições de concurso público até a próxima segunda-feira (2). São ofertadas 124 vagas em dois editais, com oportunidades para profissionais de níveis médio e superior. 

Um dos editais é destinado aos cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, ambos com exigência de ensino médio completo. A remuneração é de R$ 3.036, para jornada de 40 horas semanais. 

No segundo edital, são ofertadas vagas, entre cargos de níveis médio e superior, para:

  1. fiscal de urbanismo,
  2. fiscal de meio ambiente,
  3. fiscal fazendário,
  4. auxiliar de saúde bucal,
  5. cirurgião dentista,
  6. enfermeiro,
  7. técnico de enfermagem.

Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 5.559,47

>> Veja edital 001

>> Veja edital 002

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Concurso da Câmara dos Deputados encerra inscrições nesta segunda-feira (26)

teaser image
Papo Carreira

Centro de Línguas do Imparh inscreve para testes de nível; veja detalhes

Como se inscrever?

Interessados devem se candidatar pelo site do Instituto Consulpam. A taxa de inscrição varia entre R$ 100 e R$ 150. 

As provas objetivas serão aplicadas no dia 8 de março. Candidatos de nível superior também serão avaliados por prova de títulos e curso de formação, a depender do cargo. 

Assuntos Relacionados
Gabarito de prova.
Papo Carreira

Prefeitura de Viçosa do Ceará reabre inscrições de concurso; veja datas

Interessados devem se candidatar pelo site do Instituto Consulpam

Redação
Há 1 hora
Uma placa branca horizontal e retangular, com bordas azuis, identifica a
Papo Carreira

Centro de Línguas do Imparh inscreve para testes de nível; veja detalhes

Curso de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português têm vagas disponíveis.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Diversas pessoas reunidas em uma sessão interna na Câmara dos Deputados, usando ternos em cores azuis e brancas.
Papo Carreira

Concurso da Câmara dos Deputados encerra inscrições nesta segunda-feira (26)

Provas serão aplicadas em todo o País, mas cargos são de lotação exclusiva para Brasília.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Imagem mostra um celular exibindo a página do PROUNI no portal gov.br, com informações sobre bolsas de estudo e o cronograma do programa ao fundo.
Papo Carreira

Inscrições do Prouni 2026 estão abertas; veja passo a passo

Programa oferta o maior número de bolsas da sua história.

Carol Melo
26 de Janeiro de 2026
Imagem de candidato realizado concurso ou seleção pública.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas no CE nesta segunda-feira (26)

Há oportunidades em diferentes níveis de escolaridade.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Grupo de pessoas formando fila do lado de fora de um prédio comercial com fachada de vidro; a entrada está aberta e há movimentação intensa, com homens e mulheres aguardando atendimento ou acesso ao local.
Papo Carreira

CNU 2025: resultado preliminar da prova discursiva está disponível

Candidatos insatisfeitos ainda podem apresentar recursos às notas preliminares.

Redação
24 de Janeiro de 2026
Pessoa preenchendo gabarito de prova com caneta preta usada para matéria sobre lista de aprovados do vestibular da Fuvest.
Papo Carreira

Veja lista de aprovados no Vestibular da Fuvest 2026

No total, a instituição oferece 8.147 vagas.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Fachada com letreiro da UECE.
Papo Carreira

Uece divulga datas dos vestibulares 2026.2 e 2027.1

Organização detalhou períodos de isenção, inscrições e provas.

Redação
23 de Janeiro de 2026
foto de candidato preenchendo gabarito de prova com caneta azul.
Papo Carreira

Veja lista de aprovados no Vestibular da Unicamp 2026

Foram convocados 2.530 candidatos, que devem ocupar vagas em 69 cursos de graduação.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Imagem de uma viatura da Polícia Civil do Piauí para matéria sobre concurso de delegado.
Papo Carreira

Veja detalhes da prova do concurso de delegado no PI; salário inicial é de R$ 20,6 mil

O exame será realizado dia 25 de janeiro.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Pessoa resolve prova de concurso público.
Papo Carreira

Prefeitura de Pereiro oferece 261 vagas de concurso público; veja as áreas

Há oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Site do Sisu.
Papo Carreira

O que é o ABI no Sisu 2026? Entenda a modalidade

Área Básica de Ingresso permite passar pelo ciclo básico de um curso e escolher entre duas ou mais formações específicas depois.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Sede da Cogerh.
Papo Carreira

Cogerh abre seleção de estágio de nível superior; veja vagas

Oportunidades estão distribuídas nas cidades de Fortaleza, Pentecoste, Limoeiro do Norte e Crateús.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Edifício moderno da CAIXA Econômica Federal na cidade, destacando fachada de vidro e arquitetura empresarial, com estacionamento e rua ao redor.
Papo Carreira

Concurso Caixa: o que cai na prova? Veja conteúdo completo do edital

As provas acontecem no próximo dia 1º de fevereiro. O certame oferta 184 vagas imediatas.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Imagem mostra canetas e lápis.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas no CE nesta segunda-feira (19)

Há oportunidades em diferentes níveis de escolaridade.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Sede da Infra S.A.
Papo Carreira

Infra S.A. abre inscrição de concurso público com salário de R$ 10 mil; veja cargos

Interessados podem se candidatar até o dia 4 de fevereiro.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Fachada do IFCE.
Papo Carreira

IFCE abre vagas para curso gratuito de empreendedorismo digital

Podem se inscrever residentes de Fortaleza com idades entre 16 e 35 anos.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Programa Ceará Credi.
Papo Carreira

Ceará Credi abre seleção para agente de microcrédito; veja detalhes

Para concorrer, é preciso ter ensino médio completo, e disponibilidade para viagens.

Redação
15 de Janeiro de 2026
foto da fachada de uma agência da Caixa Econômica Federal.
Papo Carreira

Concurso Caixa: veja como são as provas objetivas e discursivas

O certame oferta 184 vagas imediatas de nível superior e mais 552 para cadastro de reserva.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Carteira de trabalho.
Papo Carreira

Empresa realiza feirão com 100 vagas de emprego; veja detalhes

Ação acontece nesta quinta-feira (15) e no dia 21.

Redação
14 de Janeiro de 2026