Concurso da Câmara dos Deputados encerra inscrições nesta segunda-feira (26)

As inscrições para o concurso público da Câmara dos Deputados terminam nesta segunda-feira (26), às 18 horas. O processo seletivo ofertará 70 vagas imediatas, além da formação de um cadastro de reserva, com remunerações que podem chegar a R$ 30,8 mil.

As provas serão aplicadas em todo o Brasil, mas os cargos possuem lotação exclusiva para a cidade de Brasília, no Distrito Federal.

Com uma jornada de 40 horas semanais, as vagas a serem preenchidas são para as funções de Analista Legislativo e Técnico Legislativo. Para concorrer a um dos cargos, é necessário possuir o diploma de graduação de algum curso de Ensino Superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Os candidatos interessados devem se inscrever através do portal do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa de inscrição é de R$ 100 para a vaga de Técnico e de R$ 130 para a de Analista.

Quem pode se inscrever no concurso público?

De acordo com o edital divulgado pela Câmara, os candidatos devem cumprir os seguintes requisitos para participar do processo seletivo:

Apresentar diploma de graduação;

Ter idade mínima de 18 anos na data da posse do cargo;

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, com direitos políticos reconhecidos;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, quando aplicável;

Possuir aptidão física e mental para o exercício do cargo.

Do total de vagas ofertadas, 70% serão destinadas aos candidatos da modalidade Ampla Concorrência, 25% aos candidatos negros, 3% aos candidatos indígenas e 2% aos candidatos quilombolas.

