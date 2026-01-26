Diário do Nordeste
Concurso da Câmara dos Deputados encerra inscrições nesta segunda-feira (26)

Provas serão aplicadas em todo o País, mas cargos são de lotação exclusiva para Brasília.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Diversas pessoas reunidas em uma sessão interna na Câmara dos Deputados, usando ternos em cores azuis e brancas.
Legenda: Remuneração pode chegar a R$ 30 mil.
Foto: Lula Marques/Agência Brasil.

As inscrições para o concurso público da Câmara dos Deputados terminam nesta segunda-feira (26), às 18 horas. O processo seletivo ofertará 70 vagas imediatas, além da formação de um cadastro de reserva, com remunerações que podem chegar a R$ 30,8 mil.

As provas serão aplicadas em todo o Brasil, mas os cargos possuem lotação exclusiva para a cidade de Brasília, no Distrito Federal.

>>> Confira o edital.

Com uma jornada de 40 horas semanais, as vagas a serem preenchidas são para as funções de Analista Legislativo e Técnico Legislativo. Para concorrer a um dos cargos, é necessário possuir o diploma de graduação de algum curso de Ensino Superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Os candidatos interessados devem se inscrever através do portal do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa de inscrição é de R$ 100 para a vaga de Técnico e de R$ 130 para a de Analista.

Quem pode se inscrever no concurso público?

De acordo com o edital divulgado pela Câmara, os candidatos devem cumprir os seguintes requisitos para participar do processo seletivo:

  • Apresentar diploma de graduação;
  • Ter idade mínima de 18 anos na data da posse do cargo;
  • Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, com direitos políticos reconhecidos;
  • Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, quando aplicável;
  • Possuir aptidão física e mental para o exercício do cargo.

Do total de vagas ofertadas, 70% serão destinadas aos candidatos da modalidade Ampla Concorrência, 25% aos candidatos negros, 3% aos candidatos indígenas e 2% aos candidatos quilombolas.

Confira o cronograma do processo seletivo

  • Período de inscrições: até 26 de janeiro;
  • Último dia para pagar a taxa de inscrição: 28 de janeiro;
  • Aplicação das provas objetivas e discursivas: 8 de março;
  • Divulgação do padrão preliminar de respostas da prova discursiva: 10 de março;
  • Divulgação dos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas: 13 de março;
Diversas pessoas reunidas em uma sessão interna na Câmara dos Deputados, usando ternos em cores azuis e brancas.
