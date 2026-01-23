Veja lista de aprovados no Vestibular da Fuvest 2026

A Fuvest divulgou, na manhã desta sexta-feira (23), a lista dos aprovados na primeira chamada do vestibular 2026. Os alunos estão aptos para ingresso na Universidade de São Paulo (USP).

Para consultar a lista, os candidatos devem acessar o site da instituição.

No total, a universidade oferece 8.147 vagas, distribuídas entre ampla concorrência, alunos de colégios públicos e pessoas egressas de escolas públicas autodeclaradas pretas, pardas e indígenas. Para garantir as vagas, os candidatos devem passar pelas duas fases do vestibular.

Matrícula

O próximo passo é realizar a matrícula. Para garantir a vaga, é necessário realizar a primeira etapa de pré-matrícula virtual e a segunda etapa de efetivação de matrícula:

Pré-matrícula: entre as 8h de 27 janeiro e as 12h de 30 de janeiro;

Efetivação da matrícula: entre as 8h de 23 de fevereiro e as 12h de 25 de fevereiro.

Já a lista dos convocados para a segunda chamada será anunciada em 3 de fevereiro. A terceira chamada ocorre em 10 de fevereiro.

Veja também Ceará Sisu 2026: veja notas de corte para UFC nesta sexta-feira (23) Papo Carreira Veja lista de aprovados no Vestibular da Unicamp 2026

Por meio da lista de espera, é possível que os candidatos não aprovados manifestem interesse na vaga, entre 19 e 20 de fevereiro. A lista, composta de três chamadas, é destinada a ocupar vagas remanescentes.

Os cursos com maiores notas de corte são: medicina, engenharias, psicologia, relações internacionais e direito.