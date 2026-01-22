Veja lista de aprovados no Vestibular da Unicamp 2026
Foram convocados 2.530 candidatos, que devem ocupar vagas em 69 cursos de graduação.
A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou a lista dos aprovados na primeira chamada do Vestibular 2026. No total, foram convocados 2.530 candidatos, que devem ocupar vagas em 69 cursos de graduação.
Para consultar a lista, basta acessar o site da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest). Os aprovados deverão realizar sua matrícula a partir das 9h do dia 26 de janeiro às 17h do dia 27 de janeiro, exclusivamente pela internet, também por meio da página da Comvest, utilizando o número de inscrição e senha cadastrados.
Já a lista de aprovados nas modalidades Vagas Olímpicas e Enem-Unicamp será divulgada no dia 23 de janeiro. (Veja calendário completo abaixo)
Os alunos convocados em mais de uma modalidade (nomes em listas diferentes) deverão escolher em qual processo fazer a matrícula e efetivá-la usando a senha específica da modalidade, criada no momento daquela inscrição. Os candidatos convocados em primeira opção que não realizarem a matrícula eletrônica serão excluídos da modalidade.
Os candidatos poderão consultar as notas do Vestibular 2026 a partir da próxima segunda-feira (26).
Segunda chamada
Conforme edital da Unicamp, a segunda chamada do Ingresso Unicamp 2026 será divulgada no dia 2 de fevereiro.
Caso um candidato tenha sido convocado no mesmo curso, na mesma chamada, no Vestibular Unicamp 2026 e em outros sistemas de ingresso, a vaga a ser preenchida será a do Vestibular.
Caso um candidato tenha sido convocado em cursos diferentes, na mesma chamada, no Vestibular Unicamp e em outro sistema de ingresso, será considerada como opção a matrícula que tenha efetivado primeiro.
Veja calendário do Vestibular Unicamp 2026
- 26 de janeiro – Entrevista virtual com Comissão de Averiguação dos convocados para vagas reservadas às cotas étnico-raciais da 1ª chamada
- 27 de janeiro (manhã) – Banca Recursal da Averiguação dos convocados para vagas reservadas às cotas étnico-raciais da 1ª chamada
- 26 e 27 de janeiro – Matrícula virtual da 1ª chamada
- 2 de fevereiro – Divulgação da lista de convocados para 2ª chamada
- 3 de fevereiro – Entrevista virtual com Comissão de Averiguação dos convocados para vagas reservadas às cotas étnico-raciais da 2ª chamada
- 4 de fevereiro (manhã) – Banca recursal da Averiguação dos convocados para vagas reservadas às cotas étnico-raciais da 2ª chamada
- 3 e 4 de fevereiro – Matrícula virtual da 2ª chamada, das 9h do dia 3 às 17h do dia 4
- 9 de fevereiro – Divulgação da lista de convocados em 3ª chamada
- 10 de fevereiro – Entrevista e banca recursal com Comissão de Averiguação dos convocados para vagas reservadas às cotas étnico-raciais da 3ª chamada
- 10 de fevereiro – Matrícula virtual da 3ª chamada
- 10 e 11 de fevereiro – Declaração de interesse por vagas, das 9h do dia 10/02 às 17h (horário de Brasília) do dia 11/2, na página da Comvest.
- 23 de fevereiro – Divulgação da lista de convocados da 4ª chamada
- 23 de fevereiro – Início das aulas