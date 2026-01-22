Veja lista de aprovados no Vestibular da Unicamp 2026

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou a lista dos aprovados na primeira chamada do Vestibular 2026. No total, foram convocados 2.530 candidatos, que devem ocupar vagas em 69 cursos de graduação.

Para consultar a lista, basta acessar o site da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest). Os aprovados deverão realizar sua matrícula a partir das 9h do dia 26 de janeiro às 17h do dia 27 de janeiro, exclusivamente pela internet, também por meio da página da Comvest, utilizando o número de inscrição e senha cadastrados.

Já a lista de aprovados nas modalidades Vagas Olímpicas e Enem-Unicamp será divulgada no dia 23 de janeiro. (Veja calendário completo abaixo)

Os alunos convocados em mais de uma modalidade (nomes em listas diferentes) deverão escolher em qual processo fazer a matrícula e efetivá-la usando a senha específica da modalidade, criada no momento daquela inscrição. Os candidatos convocados em primeira opção que não realizarem a matrícula eletrônica serão excluídos da modalidade.

Os candidatos poderão consultar as notas do Vestibular 2026 a partir da próxima segunda-feira (26).

Segunda chamada

Conforme edital da Unicamp, a segunda chamada do Ingresso Unicamp 2026 será divulgada no dia 2 de fevereiro.

Caso um candidato tenha sido convocado no mesmo curso, na mesma chamada, no Vestibular Unicamp 2026 e em outros sistemas de ingresso, a vaga a ser preenchida será a do Vestibular.

Caso um candidato tenha sido convocado em cursos diferentes, na mesma chamada, no Vestibular Unicamp e em outro sistema de ingresso, será considerada como opção a matrícula que tenha efetivado primeiro.

Veja calendário do Vestibular Unicamp 2026