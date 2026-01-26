Diário do Nordeste
Inscrições do Prouni 2026 estão abertas; veja passo a passo

Programa oferta o maior número de bolsas da sua história.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
Papo Carreira
Imagem mostra um celular exibindo a página do PROUNI no portal gov.br, com informações sobre bolsas de estudo e o cronograma do programa ao fundo.
Legenda: Resultado do processo seletivo será divulgado em 3 de fevereiro.
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.

As inscrições para o primeiro semestre do Programa Universidade para Todos (Prouni) estão abertas. Interessados em se candidatar devem se inscrever pelo Portal Acesso Único (acessounico.mec.gov.br/prouni) até 23h59 da próxima quinta-feira (29).

A iniciativa disponibiliza bolsas de estudos integrais (100% financiadas) e parciais (50%) em instituições privadas de ensino superior. Neste ano, o programa oferta o maior número de bolsas da história: 594.519 oportunidades, sendo 274.819 integrais e 319.700 parciais. 

Passo a passo para se inscrever

  1. Acesse o Portal Acesso Único, através do endereço acessounico.mec.gov.br/prouni;
  2. Em seguida, clique em "Inscreva-se"; 
  3. Faça login usando o gov.br com CPF e senha;
  4. Confirme seus dados pessoais;
  5. Preencha o questionário social;
  6. Escolha até duas opções de curso;
  7. Indique a modalidade de concorrência;
  8. Revise e confirme sua inscrição. 

Quem pode participar

Para se inscrever no Prouni, é necessário que o candidato tenha completado o ensino médio; participado de edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 e/ou 2025; obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame; e não ter zerado a prova da redação.

Quem participou do Enem em condição de treineiro, ou seja, realizou o exame para fins de autoavaliação antes mesmo de concluir o ensino médio, não pode se inscrever no programa. 

Os interessados devem ainda atender a pelo menos uma das seguintes condições:

  • ter feito o ensino médio integralmente em escola da rede pública;
  • ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;
  • ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;
  • ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição;
  • ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;
  • ser uma pessoa com deficiência na forma prevista na legislação; ou
  • ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para concorrer aos cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica. Nesse último caso, não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos.

No Prouni, somente candidatos com a renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa podem concorrer às bolsas integrais — que cobrem 100% da mensalidade. Já as oportunidades parciais são destinadas aos interessados com renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por indivíduo. 

É importante destacar que esses requisitos não se aplicam aos professores da rede pública que concorrerão às vagas de licenciatura e pedagogia.

Como funciona a classificação do Prouni

A classificação observará a modalidade de concorrência escolhida na inscrição pelo candidato, por curso, turno, local de oferta e instituição. Dentro de cada modalidade, deverá ser obedecida à ordem decrescente das notas e priorizada a seguinte ordem:

  • professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia destinados à formação do magistério da educação básica, se for o caso e se houver inscritos nessa situação;
  • estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública;
  • estudante que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;
  • estudante que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;
  • estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição; e
  • estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista.

Próximas datas importantes

O resultado do processo seletivo do primeiro semestre do Prouni 2026 será divulgado em 3 de fevereiro. Já a segunda chamada sairá no dia 2 de março.

Para participar da lista de espera do programa, o candidato deverá manifestar seu interesse por meio do Portal Acesso Único nos dias 25 e 26 de março de 2026

A lista estará disponível na página do Prouni, também no Portal Acesso Único, no dia 31 de março, para consulta pelas instituições de ensino superior e pelos candidatos.

Diversas pessoas reunidas em uma sessão interna na Câmara dos Deputados, usando ternos em cores azuis e brancas.
Papo Carreira

Concurso da Câmara dos Deputados encerra inscrições nesta segunda-feira (26)

Provas serão aplicadas em todo o País, mas cargos são de lotação exclusiva para Brasília.

Redação
Há 22 minutos
