Inscrições do Prouni 2026 estão abertas; veja passo a passo
Programa oferta o maior número de bolsas da sua história.
As inscrições para o primeiro semestre do Programa Universidade para Todos (Prouni) estão abertas. Interessados em se candidatar devem se inscrever pelo Portal Acesso Único (acessounico.mec.gov.br/prouni) até 23h59 da próxima quinta-feira (29).
A iniciativa disponibiliza bolsas de estudos integrais (100% financiadas) e parciais (50%) em instituições privadas de ensino superior. Neste ano, o programa oferta o maior número de bolsas da história: 594.519 oportunidades, sendo 274.819 integrais e 319.700 parciais.
Passo a passo para se inscrever
- Acesse o Portal Acesso Único, através do endereço acessounico.mec.gov.br/prouni;
- Em seguida, clique em "Inscreva-se";
- Faça login usando o gov.br com CPF e senha;
- Confirme seus dados pessoais;
- Preencha o questionário social;
- Escolha até duas opções de curso;
- Indique a modalidade de concorrência;
- Revise e confirme sua inscrição.
Quem pode participar
Para se inscrever no Prouni, é necessário que o candidato tenha completado o ensino médio; participado de edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 e/ou 2025; obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame; e não ter zerado a prova da redação.
Quem participou do Enem em condição de treineiro, ou seja, realizou o exame para fins de autoavaliação antes mesmo de concluir o ensino médio, não pode se inscrever no programa.
Os interessados devem ainda atender a pelo menos uma das seguintes condições:
- ter feito o ensino médio integralmente em escola da rede pública;
- ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;
- ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;
- ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição;
- ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;
- ser uma pessoa com deficiência na forma prevista na legislação; ou
- ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para concorrer aos cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica. Nesse último caso, não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos.
No Prouni, somente candidatos com a renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa podem concorrer às bolsas integrais — que cobrem 100% da mensalidade. Já as oportunidades parciais são destinadas aos interessados com renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por indivíduo.
É importante destacar que esses requisitos não se aplicam aos professores da rede pública que concorrerão às vagas de licenciatura e pedagogia.
Veja também
Como funciona a classificação do Prouni
A classificação observará a modalidade de concorrência escolhida na inscrição pelo candidato, por curso, turno, local de oferta e instituição. Dentro de cada modalidade, deverá ser obedecida à ordem decrescente das notas e priorizada a seguinte ordem:
- professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia destinados à formação do magistério da educação básica, se for o caso e se houver inscritos nessa situação;
- estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública;
- estudante que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;
- estudante que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;
- estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição; e
- estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista.
Próximas datas importantes
O resultado do processo seletivo do primeiro semestre do Prouni 2026 será divulgado em 3 de fevereiro. Já a segunda chamada sairá no dia 2 de março.
Para participar da lista de espera do programa, o candidato deverá manifestar seu interesse por meio do Portal Acesso Único nos dias 25 e 26 de março de 2026.
A lista estará disponível na página do Prouni, também no Portal Acesso Único, no dia 31 de março, para consulta pelas instituições de ensino superior e pelos candidatos.