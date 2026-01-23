O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026, principal forma de entrada dos estudantes no Ensino Superior, encerrará as inscrições às 23h59 desta sexta-feira (23). Conforme consta no portal do Ministério da Educação (MEC), o resultado da chamada regular deve sair dia 29 de janeiro.

Os estudantes convocados neste primeiro momento já poderão realizar a matrícula no curso da instituição escolhida a partir do dia 2 de fevereiro, uma segunda-feira.

Já os demais candidatos ainda terão a chance de tentar uma vaga no Ensino Superior Público através da lista de espera. O período estabelecido pelo MEC para manifestar interesse em participar da lista vai de 29 de janeiro a 2 de fevereiro.

É importante estar atento, também, aos calendários próprios das instituições após o Sisu.

O Diário do Nordeste separou, a seguir, os cronogramas de ingresso para as principais redes de Ensino Superior do Ceará com ingresso pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): UFC, IFCE, UFCA e Unilab. Confira!

Quais os próximos passos após o Sisu 2026?

UFC

Com 6.408 vagas de ingresso ofertadas, que serão distribuídas entre os semestres de 2026.1 e 2026.2, a Universidade Federal do Ceará (UFC) divulgou o calendário previsto para que sejam realizadas as etapas finais de matrícula.

Os candidatos convocados na chamada regular do Sisu devem realizar o envio dos documentos para matrícula a partir das 13h do dia 30 de janeiro. A submissão acontecerá através do Portal do Candidato Sisu na UFC e seguirá aberta até as 23h59 do dia 3 de fevereiro.

Conforme exposto no edital da UFC, o estudante deve submeter os seguintes comprovantes:

Certificado de conclusão do Ensino Médio;

Documento de identificação original com foto;

Comprovante da situação cadastral regular no CPF;

Certificado de quitação eleitoral (para candidatos com 18 anos completos ou mais em 5/10/2024);

Comprovante de quitação com o serviço militar (para homens com 18 anos completos ou mais em 31/12/2025);

Termo de ciência do candidato, preenchido e assinado.

Participantes que ingressarem por meio de cotas precisam enviar, também, as comprovações referentes ao tipo de ação afirmativa aplicada na inscrição.

A confirmação de matrícula acontecerá entre os dias 2 e 5 de março para os ingressantes do semestre 2026.1. Para os demais discentes, o período será de 10 a 13 de agosto.

>>> Confira o edital.

IFCE

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará (IFCE) está ofertando 5.680 vagas, distribuídas em ambos os semestres de 2026. Os estudantes aprovados na chamada regular devem realizar a pré-matrícula entre os dias 2 e 6 de fevereiro.

Confira a documentação exigida para a pré-matrícula na instituição:

Documento oficial de identificação;

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Duas fotos 3x4 recentes e iguais;

Comprovante de endereço;

Ficha de matrícula preenchida;

Certificado de quitação com o serviço militar (para homens entre 19 e 45 anos em 2025);

Certificado de quitação eleitoral (para maiores de 18 anos);

Histórico Escolar completo e certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente;

Declaração de que não possui outra matrícula em instituição pública de Ensino Superior.

Os itens específicos para candidatos cotistas está disponível no edital do IFCE.

>>> Confira o edital.

UFCA

Entre os dias 2 e 5 de fevereiro, a Universidade Federal do Cariri (UFCA) disponibiliza o período de cadastro da primeira chamada dos candidatos aprovados. Ao todo, são 1.293 vagas a serem distribuídas entre os semestres de 2026.1 e 2026.2.

A documentação para efetuar o ingresso na UFCA deve constar:

Documento de identificação oficial com foto;

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Histórico escolar do Ensino Médio;

Certificado de conclusão do Ensino Médio;

Certificado de reservista ou atestado de alistamento militar (apenas para homens brasileiros entre 18 e 45 anos);

Título de Eleitor (apenas para quem não votou na última eleição por ser menor de 18 anos);

Certidão de Quitação Eleitoral (dispensável para candidatos maiores de 70 anos, estrangeiros e conscritos que estejam cumprindo o serviço militar obrigatório).

Os documentos para cada categoria de cota estão dispostos no edital da UFCA.

Posteriormente, o candidato precisará confirmar o vínculo com a instituição através do portal SIGAA. A data ainda não foi divulgada pela universidade.

>>> Confira o edital.

Unilab

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) iniciará o período de pré-matrícula dos candidatos aprovados na chamada regular a partir de 2 de fevereiro. As inscrições seguirão abertas até o dia 4 de fevereiro.

Com 842 vagas para os campi Ceará, os documentos necessários no ato de matrícula são:

Formulários assinados de pré-matrícula;

Documento de identidade;

Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente;

Histórico escolar do Ensino Médio assinado;

Comprovante de situação cadastral do CPF;

Comprovante de endereço;

Uma foto 3x4 atualizada;

Certificado de quitação eleitoral (para maiores de 18 anos com título de eleitor);

Documento comprobatório de estar em dia com as obrigações militares (para homens maiores de 18 anos);

Para candidatos cotistas, as documentações específicas estão estabelecidas no edital da universidade.

As matrículas na coordenação do curso acontecerão, para alunos do semestre 2026.1, entre os dias 9 e 20 de fevereiro. Já para os demais discentes, o período é de 23 a 29 de julho.

>>> Confira o edital.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.