Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quando sai o resultado do Sisu 2026? Confira próximos passos

No Ceará, o sistema é a principal porta de entrada para a UFC, IFCE, UFCA e Unilab.

Escrito por
Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
(Atualizado às 11:34)
Ceará
Página da internet com fundo azul dizendo
Legenda: As inscrições para o Sisu encerram às 23h59 desta sexta-feira (23).
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026, principal forma de entrada dos estudantes no Ensino Superior, encerrará as inscrições às 23h59 desta sexta-feira (23). Conforme consta no portal do Ministério da Educação (MEC), o resultado da chamada regular deve sair dia 29 de janeiro.

Os estudantes convocados neste primeiro momento já poderão realizar a matrícula no curso da instituição escolhida a partir do dia 2 de fevereiro, uma segunda-feira.

Já os demais candidatos ainda terão a chance de tentar uma vaga no Ensino Superior Público através da lista de espera. O período estabelecido pelo MEC para manifestar interesse em participar da lista vai de 29 de janeiro a 2 de fevereiro.

É importante estar atento, também, aos calendários próprios das instituições após o Sisu.

Diário do Nordeste separou, a seguir, os cronogramas de ingresso para as principais redes de Ensino Superior do Ceará com ingresso pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): UFC, IFCE, UFCA e Unilab. Confira!

Quais os próximos passos após o Sisu 2026?

UFC

Com 6.408 vagas de ingresso ofertadas, que serão distribuídas entre os semestres de 2026.1 e 2026.2, a Universidade Federal do Ceará (UFC) divulgou o calendário previsto para que sejam realizadas as etapas finais de matrícula.

Os candidatos convocados na chamada regular do Sisu devem realizar o envio dos documentos para matrícula a partir das 13h do dia 30 de janeiro. A submissão acontecerá através do Portal do Candidato Sisu na UFC e seguirá aberta até as 23h59 do dia 3 de fevereiro.

Conforme exposto no edital da UFC, o estudante deve submeter os seguintes comprovantes:

  • Certificado de conclusão do Ensino Médio;
  • Documento de identificação original com foto;
  • Comprovante da situação cadastral regular no CPF;
  • Certificado de quitação eleitoral (para candidatos com 18 anos completos ou mais em 5/10/2024);
  • Comprovante de quitação com o serviço militar (para homens com 18 anos completos ou mais em 31/12/2025);
  • Termo de ciência do candidato, preenchido e assinado.

Participantes que ingressarem por meio de cotas precisam enviar, também, as comprovações referentes ao tipo de ação afirmativa aplicada na inscrição.

A confirmação de matrícula acontecerá entre os dias 2 e 5 de março para os ingressantes do semestre 2026.1. Para os demais discentes, o período será de 10 a 13 de agosto.

>>> Confira o edital.

Veja também

teaser image
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFC nesta sexta-feira (23)

teaser image
Ceará

Cearense nota 1.000 em redação do Enem faz poesias e escrevia diário de infância

IFCE

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará (IFCE) está ofertando 5.680 vagas, distribuídas em ambos os semestres de 2026. Os estudantes aprovados na chamada regular devem realizar a pré-matrícula entre os dias 2 e 6 de fevereiro.

Confira a documentação exigida para a pré-matrícula na instituição:

  • Documento oficial de identificação;
  • Cadastro de Pessoa Física (CPF);
  • Duas fotos 3x4 recentes e iguais;
  • Comprovante de endereço;
  • Ficha de matrícula preenchida;
  • Certificado de quitação com o serviço militar (para homens entre 19 e 45 anos em 2025);
  • Certificado de quitação eleitoral (para maiores de 18 anos);
  • Histórico Escolar completo e certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente;
  • Declaração de que não possui outra matrícula em instituição pública de Ensino Superior.

Os itens específicos para candidatos cotistas está disponível no edital do IFCE.

>>> Confira o edital.

UFCA

Entre os dias 2 e 5 de fevereiro, a Universidade Federal do Cariri (UFCA) disponibiliza o período de cadastro da primeira chamada dos candidatos aprovados. Ao todo, são 1.293 vagas a serem distribuídas entre os semestres de 2026.1 e 2026.2.

A documentação para efetuar o ingresso na UFCA deve constar:

  • Documento de identificação oficial com foto;
  • Cadastro de Pessoa Física (CPF);
  • Histórico escolar do Ensino Médio;
  • Certificado de conclusão do Ensino Médio;
  • Certificado de reservista ou atestado de alistamento militar (apenas para homens brasileiros entre 18 e 45 anos);
  • Título de Eleitor (apenas para quem não votou na última eleição por ser menor de 18 anos);
  • Certidão de Quitação Eleitoral (dispensável para candidatos maiores de 70 anos, estrangeiros e conscritos que estejam cumprindo o serviço militar obrigatório).

Os documentos para cada categoria de cota estão dispostos no edital da UFCA.

Posteriormente, o candidato precisará confirmar o vínculo com a instituição através do portal SIGAA. A data ainda não foi divulgada pela universidade.

>>> Confira o edital.

Unilab

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) iniciará o período de pré-matrícula dos candidatos aprovados na chamada regular a partir de 2 de fevereiro. As inscrições seguirão abertas até o dia 4 de fevereiro.

Com 842 vagas para os campi Ceará, os documentos necessários no ato de matrícula são:

  • Formulários assinados de pré-matrícula;
  • Documento de identidade;
  • Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente;
  • Histórico escolar do Ensino Médio assinado;
  • Comprovante de situação cadastral do CPF;
  • Comprovante de endereço;
  • Uma foto 3x4 atualizada;
  • Certificado de quitação eleitoral (para maiores de 18 anos com título de eleitor);
  • Documento comprobatório de estar em dia com as obrigações militares (para homens maiores de 18 anos);

Para candidatos cotistas, as documentações específicas estão estabelecidas no edital da universidade.

As matrículas na coordenação do curso acontecerão, para alunos do semestre 2026.1, entre os dias 9 e 20 de fevereiro. Já para os demais discentes, o período é de 23 a 29 de julho.

>>> Confira o edital.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Professora da rede pública de Fortaleza auxilia aluna em sala de aula. Ambas olham para um caderno sobre a banca. Ao redor, outros estudantes uniformizados aparecem em desfoque.
Ceará

Prefeitura de Fortaleza assina acordo para pagamento dos precatórios dos professores

Processo é resultado de ação judicial ajuizada pela gestão municipal contra a União para correção dos repasses do extinto Fundef.

Clarice Nascimento
Há 33 minutos
Página da internet com fundo azul dizendo
Ceará

Quando sai o resultado do Sisu 2026? Confira próximos passos

No Ceará, o sistema é a principal porta de entrada para a UFC, IFCE, UFCA e Unilab.

Milenna Murta*
Há 39 minutos
Fachada da UNILAB, prédio bege com janelas gradeadas e rampas de acesso. Carros estacionados na rua e um morro ao fundo sob céu claro com nuvens.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para a Unilab nesta sexta-feira (23)

Ao todo, mais de mil vagas são ofertadas em 24 cursos, nesta edição do Sisu.

Theyse Viana
Há 2 horas
Fachada da Universidade Federal do Cariri (UFCA) com letreiro em destaque sobre parede branca. Ao fundo, pessoas circulam em área coberta por estrutura metálica e colunas brancas.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFCA nesta sexta-feira (23)

Estudantes têm até hoje para se inscrever ou modificar opções de curso.

Theyse Viana
Há 2 horas
Imagem do sinal do Instituto Federal Ceará Campus Fortaleza, visível ao ar livre com vegetação ao redor e céu claro ao fundo.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para o IFCE nesta sexta-feira (23)

Instituto tem campi em Fortaleza e em várias regiões do Ceará.

Theyse Viana e Paulo Roberto Maciel*
Há 2 horas
Prédio da Universidade Federal do Ceará com arquitetura clássica, jardim bem cuidado e uma bandeira do UFC ao lado, cenário ensolarado. Ideal para estudantes e pesquisa acadêmica.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFC nesta sexta-feira (23)

Medicina em Fortaleza se manteve com a maior nota para ingresso em todos os dias do Sisu.

Paulo Roberto Maciel*
Há 2 horas
Pessoa utilizando um smartphone com o logo do SISU e um notebook com a página do sistema SISU aberta.
Ceará

Inscrições para o Sisu 2026 terminam nesta sexta (23); veja como fazer

É possível se inscrever em até duas opções de curso.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Areninha do Campo do AEC fortalece esporte e convivência no Passaré
Ceará

Areninha do Campo do AEC fortalece esporte e convivência no Passaré

Equipamento reforça práticas esportivas e ações sociais no território

Agência de Conteúdo DN
23 de Janeiro de 2026
Vista de uma passarela elevada conectando construções cor de areia, com montanhas e vegetação no horizonte na Unilab em Redenção, no Ceará.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para a Unilab nesta quinta-feira (22)

O processo seletivo vai até as 23h59 desta sexta-feira (23).

Theyse Viana
22 de Janeiro de 2026
Entrada do campus da UFCA em Brejo Santo, no Ceará.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFCA nesta quinta-feira (22)

Universidade oferta pouco mais de 600 vagas nesta edição do Sisu.

Theyse Viana
22 de Janeiro de 2026
Um grupo de estudantes interagindo em um corredor do campus da UFC em Russas.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFC nesta quinta-feira (22)

Medicina, Letras/Libras e Direito formam top 3 de cursos com maiores médias para ingresso.

Theyse Viana
22 de Janeiro de 2026
Imagem do sinal do Instituto Federal Ceará Campus Fortaleza, visível ao ar livre com vegetação ao redor e céu claro ao fundo.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para o IFCE nesta quinta-feira (22)

Engenharia de Computação, em Fortaleza, lidera como o curso com a média mais alta.

Paulo Roberto Maciel*
22 de Janeiro de 2026
Ceará

Piso dos professores: Evandro anuncia que Fortaleza pagará reajuste de 5,4% definido pelo MEC

A atualização do índice de 2026 foi oficializada pelo Ministério da Educação na tarde desta quarta-feira (21)

Thatiany Nascimento
21 de Janeiro de 2026
Imagem de professor escrevendo em quadro branco e atrás dele, alunos sentados em carteiras escolares. Imagem usada em matéria sobre reajuste do piso salarial dos professores.
Ceará

Lula reajusta piso dos professores em 5,4% em 2026 por medida provisória; entenda

Este ano, a atualização do piso do magistério conta com um incremento na fórmula oficializado pelo Governo Federal nesta quarta-feira.

Thatiany Nascimento
21 de Janeiro de 2026
Pessoa de costas segurando um guarda-chuva azul estampado em rua molhada sob chuva leve, com carros ao fundo.
Ceará

Chuvas intensas devem atingir 37 cidades do CE até sábado (24); veja locais

Inmet prevê ventos de até 60 km/h nas áreas afetadas.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Macacos são flagrados atravessando rodovia em área de queimada no Ceará
Ceará

Macacos são flagrados atravessando rodovia em área de queimada no Ceará

Incêndios foram registrados na região nos últimos 30 dias, conforme o Corpo de Bombeiros.

João Lima Neto
21 de Janeiro de 2026
Fachada da UNILAB, prédio bege com janelas gradeadas e rampas de acesso. Carros estacionados na rua e um morro ao fundo sob céu claro com nuvens.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para a Unilab nesta quarta-feira (21)

Curso de Medicina, em Baturité, é a maior nota da instituição.

Clarice Nascimento e Theyse Viana
21 de Janeiro de 2026
Instituição da Universidade Federal do Cariri (UFCA) com estrutura moderna e ampla, localizada na região do Cariri. Edifício com fachada branca e detalhes coloridos.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFCA nesta quarta-feira (21)

Medicina, Engenharia de Software e Ciência da Computação estão no ranking das maiores notas.

Paulo Roberto Maciel*
21 de Janeiro de 2026
Homem andando por uma rua molhada sob chuva forte, segurando um guarda-chuva estampado para se proteger.
Ceará

CE tem condições iguais de chuvas abaixo ou dentro da média em 2026, diz Funceme

Prognóstico foi divulgado nesta quarta-feira (21) pelo Governo do Estado.

Nicolas Paulino e Theyse Viana
21 de Janeiro de 2026
Fachada do campus do IFCE em Fortaleza, com placa com nome da instituição e, abaixo, vegetação e flores.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para o IFCE nesta quarta-feira (21)

Engenharia de Computação segue com maior nota de corte entre todos os cursos.

Paulo Roberto Maciel* e Theyse Viana
21 de Janeiro de 2026