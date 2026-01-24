CNU 2025: resultado preliminar da prova discursiva está disponível

As notas preliminares da prova discursiva da 2ª edição do Concurso Público Nacional, o CNU 2025, já estão disponíveis para os candidatos que participaram da segunda fase do certame.

O resultado foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial da União, mas pode ser consultado de forma individual no site da FGV, responsável pela aplicação do concurso.

Nessa página, será possível ter acesso ao resultado preliminar e também ao espelho de correção da prova discursiva.

Candidatos que ficaram insatisfeitos com a nota preliminar pode apresentar um recurso. O prazo inicia às 0hs desta segunda-feira (26) e segue até às 23h50 da terça-feira (27), no horário de Brasília.

Veja também Papo Carreira Veja detalhes da prova do concurso de delegado no PI; salário inicial é de R$ 20,6 mil Papo Carreira Prefeitura de Pereiro oferece 261 vagas de concurso público; veja as áreas

O resultado dos recursos e também o resultado definitivo da prova discursiva devem ser divulgados no dia 18 de fevereiro.

No dia 20 de fevereiro, serão divulgadas as listas de classificação, com vagas imediatas e lista de espera.

Prova discursiva

A segunda fase do CNU 2025 foi realizada no dia 7 de dezembro. Mais de 42 mil estavam aptos a realizar a prova discursiva, por terem sido aprovados na primeira fase. Contudo, houve uma abstenção de 17%, com a ausência de 8,5 mil candidatos.

Para quem concorria a vagas de nível superior, a prova contou com duas questões, cada uma valendo 22,5 pontos.

No caso dos cargos de nível intermediário, os candidatos precisavam escrever um texto dissertativo-argumentativo, que poderia totalizar 30 pontos.

Segundo as regras, as notas não são arredondadas e frações inferiores ao centésimo são desconsideradas. Candidatos que zeraram a prova discursiva foram eliminados do CNU 2025.

Dúvidas sobre o CNU 2025

A FGV disponibiliza canais para dúvidas sobre o CNU 2025. É possível tentar contato pelo telefone 0800 591 0452 ou pelo e-mail cpnu2@fgv.br.