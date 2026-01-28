Concurso IFCE: edital com 260 vagas deve ser lançado em fevereiro

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) deve lançar em fevereiro novo edital de concurso público, que prevê a oferta de 260 vagas, sendo 160 para professores e 100 para técnicos administrativos.

A definição oficial de cargos e respectivas vagas ainda está sendo tratado pelo IFCE e pelo Ministério da Educação (MEC). A banca organizadora do certame será o Instituto AOCP.

Além das vagas previstas, novas oportunidades podem surgir durante a vigência do edital, segundo o pró-reitor de Gestão de Pessoas do Instituto, Marcel Ribeiro. O último concurso público do IFCE ocorreu em 2021, com quase 200 oportunidades.

Cargos e especialidades

Ainda conforme o gestor, a maioria das vagas para docentes serão destinadas ao núcleo propedêutico, visando ampliar as ofertas de cursos técnicos integrados e também em áreas técnicas, especialmente as áreas de Tecnologia da Informação.

Cerca de 70 especialidades de docentes serão contempladas no certame, de acordo com o IFCE. Já para os técnicos administrativos, serão cerca de 35 cargos diferentes, de níveis médio e superior.