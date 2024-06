Concurso Anatel remarca provas após adiamento; veja nova data

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou a nova data das provas de concurso público, adiadas devido ao estado de calamidade pública enfrentado pelo Rio Grande do Sul. De acordo com publicação no Diário Oficial da União desta quarta-feira (5), as avaliações objetiva e discursiva serão aplicadas em 15 de setembro.

Além disso, a divulgação da consulta aos locais de provas será no dia 29 de agosto. A divulgação do resultado final das provas objetivas, e do provisório da prova discursiva, estão previstos para 16 de outubro.

Mais de 13 mil inscritos

Mais de 13 mil candidatos se inscreveram e concorrem a 50 vagas para os cargos de Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações.

Os salários são de até R$ 16,4 mil. Conforme o presidente da Anatel, Carlos Baigorri, o órgão busca pessoas com visão ampla que "contribuam ativamente no processo de transformação digital promovido pela Agência".

A banca responsável pelo concurso é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).