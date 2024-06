Beach Park abre 250 vagas de trabalho temporário para a alta estação

O Beach Park está com 250 vagas abertas para trabalho temporário. As oportunidades são para o período de alta temporada, que corresponde aos meses de junho até agosto.

As vagas são para os cargos de Promotor(a) de Marketing, Recepcionista, Vendedor(a) de Loja, Monitor(a) de Esporte e Lazer, Instrutor(a) de Brinquedos, Atendente, Camareira, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Serviços Gerais, Roupeiro, Mensageiro, Estoquista, Auxiliar de Logística, entre outros.

Sem experiência

Algumas oportunidades exigem somente Ensino Médio e não pedem experiência prévia na função. Os interessados podem se candidatar até o dia 20 de junho, por meio do site de vagas do Beach Park.

De acordo com Karizia Lemos, Especialista em Gestão de Pessoas no do Beach Park, é desejável que os candidatos residam no entorno do Beach Park, como Porto das Dunas, Aquiraz, Eusébio e no bairro Messejana, em Fortaleza.