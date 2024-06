Programa abre 2,2 mil vagas para cursos gratuitos de tecnologia e bolsas de estudos no Ceará

As inscrições para cursos gratuitos de qualificação em tecnologia abriram nesse sábado (1º) e seguem até o próximo dia 10 de junho, no Ceará. Ao todo, são 2.200 vagas. O programa também prevê bolsas de estudos de R$ 200 para os alunos.

Os interessados podem se inscrever neste link.

O público-alvo são estudantes de escolas, institutos e universidades localizadas em território cearense. O projeta integra o programa “Residência em TIC 20/Capacita Brasil/C-Jovem”, uma parceria entre governos federal e estadual.

Quem pode se inscrever

Ao todo, 50% das vagas de cada curso são priorizadas para jovens residentes fora da Região Metropolitana de Fortaleza. Os interessados precisam ser residentes no Ceará da rede pública ou privada e estar matriculados em um dos cursos abaixo ou ter concluído os estudos. Veja os critérios:

Matriculado no Ensino médio;

Ensino médio concluído (até 3 anos);

Matriculado em cursos profissionalizantes;

Cursando o ensino superior.

Como serão as aulas

As capacitações disponibilizadas são: “Trilha de Ciência de Dados” (1.600 vagas) e “Trilha de Full Stack” (600 vagas), ambas em formato remoto.

As aulas deverão iniciar já no mês de julho e serão ministradas pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) e pelo Instituto Atlântico. A duração de cada curso é de 12 meses.

O que é necessário para se inscrever

Para realizar sua inscrição, é necessário preencher um formulário e apresentar os seguintes documentos:

Cópia do CPF;

Cópia do RG, CNH ou Carteira de Trabalho;

Comprovante de residência atualizado (água, luz ou telefone) ou declaração de residência conforme modelo fornecido no Anexo II do edital;

Comprovante de escolaridade, como atestado de vínculo/matrícula ou diploma/certificado do ensino médio;

Certifique-se de fornecer todas as informações corretamente e de acordo com as especificações do edital para evitar qualquer tipo de desclassificação.

Programa terá bolsa de estudos

A bolsa de imersão do Programa Residência em TIC 20 – Capacita Brasil C-Jovem é de R$ 200,00 mensais que será fornecida após a conclusão das etapas 1 e 2 do programa. Sendo a bolsa recebida pelo aluno nos meses durante a imersão em empresa parceira do programa.

O pagamento é feito na conta bancária indicada pelo estudante no ato da matrícula. A bolsa será cancelada se o beneficiário se ausentar por cinco dias consecutivos das atividades ou tiver frequência inferior a 70% em qualquer mês da etapa da imersão.