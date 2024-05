Site falso do Enem imita página de inscrição; saiba como evitar o golpe

Estudantes que pretendem se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) devem ficar atentos à golpe que imita o site da avaliação. Apesar de ter o mesmo design e apresentar funcionalidades parecidas com a página oficial, o site falso não possui o domínio “.gov.br”, pertencente à órgãos federais.

Além disso, também é importante que os candidatos prestem atenção ao fazer login no site. De acordo com o Correiro Braziliense, a página real oferece dois botões de acesso, sendo eles “gov.br” e “inscrição”, enquanto a falsa pede apenas o número do CPF.

INSCRIÇÕES

As inscrições para a edição deste ano do Enem começaram na última segunda-feira (27), e seguem abertas até a próxima sexta-feira (7), na Página do Participante.

Estudantes que não conseguiram isenção devem pagar taxa no valor de R$ 85,00 até o dia 12 de junho. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, débito em conta corrente, pix e boleto, este último gerado na própria página. Vale lembrar que o QR Code que permite o pagamento via pix está anexado no boleto.

Além disso, também é aceito pagamento através de poupança, mas a disponibilidade do recurso varia de acordo com cada banco.