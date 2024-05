Santander oferta 3 mil bolsas de estudo de capacitação digital para pequenas e médias empresas

O prazo de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 começa nesta segunda-feira (27), e segue até o dia 7 de junho. Os interessados em participar do certame devem se candidatar pela Página do Participante, usando o número do CPF e a senha do portal do Gov.br.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou que o período para pagamento da taxa de R$ 85 também inicia nessa data, e encerra em 12 de junho. É possível pagar via boleto (gerado na Página do Participante), Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco). Para pagar por Pix, basta acessar o QR code que consta no boleto.

O exame permite a isenção desse valor, porém, o período para solicitação já foi finalizado. O resultado dos pedidos de gratuidade foi divulgado em 13 de maio. É importante frisar que os beneficiados com o direito devem ainda se inscrever para garantir a participação no certame.

Como se inscrever no Enem 2024

Abra o portal da Página do Participante. Em seguida, efetue o login, através dos dados usados na plataforma Gov.br, ou caso seja o primeiro acesso, realize o cadastro;

Durante a inscrição é necessário fornecer informações como número do CPF, data de nascimento, endereço de e-mail e telefone para contato. Esses dois últimos pode ser usado pelo Inep para enviar informações sobre o exame;

Indique o estado e o município onde deseja fazer as provas;

Selecione qual língua estrangeira deseja realizar no exame — é possível escolher entre Espanhol e Inglês;

Gere o boleto da taxa de inscrições, chamado pelo Inep de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança) e efetue o pagamento até 12 de junho;

Forneça os dados solicitados, como as informações pedidas pelo Questionário Socioeconômico. Também é possível anexar uma foto atual, nítida e individual, seguindo as orientações fornecidas pela Página do Participante.

Por fim, confirme se todos os dados preenchidos estão corretos e conclua a inscrição.

Datas de aplicação das provas

Como já é de costume, as provas do Enem são aplicadas em dois domingos seguidos. Neste ano, elas acontecem nos dias 3 e 10 de novembro.

O exame é a principal porta de entrada no ensino superior do País, sendo usado por universidades públicas e privadas, além de ser um requisito para programa governamentais como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade Para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Calendário Enem 2024

1º domingo (3/11)

45 questões de Linguagens (40 de Língua portuguesa e 5 de Inglês ou Espanhol);

45 questões de Ciências Humanas;

Redação.

2º domingo (10/11)

45 questões de Matemática;

45 questões de Ciências da Natureza.

Horários de aplicação

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas no 1º dia: 19h

Término das provas no 2º dia: 18h30

Prazos extras para o Rio Grande do Sul

Na semana passada, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT-CE), anunciou que moradores do estado do Rio Grande do Sul terão um prazo extra para inscrição e isenção da taxa no Enem 2024. Durante coletiva de imprensa, no dia 20 de maio, o titular revelou que haverá um novo calendário para os afetados pela tragédia climática.

No entanto, sete dias após, as datas para os gaúchos ainda não foram divulgadas.