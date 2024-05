Governo anuncia isenção do Enem para candidatos do Rio Grande do Sul

Camilo Santana (PT-CE) anunciou nesta segunda-feira (20) que moradores do Rio Grande do Sul terão um prazo extra para inscrição e isenção da taxa no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Durante coletiva de imprensa, o ministro da Educação revelou que haverá um novo calendário para os afetados na tragédia que acomete o estado.

O valor de inscrição no Enem é de R$ 85 e o período de inscrição para o restante do Brasil ocorre entre 27 de maio e 7 de junho. As avaliações ocorrem em 3 e 10 de novembro.

Conforme Camilo, as universidades e institutos federais seguem atuando na ajuda humanitária, assim como os hospitais universitários ligados ao MEC.

"Nós também flexibilizamos o calendário escolar, para dar mais tranquilidade aos estudantes, professores e gestores escolares, e estamos atentos aos ajustes de prazos e procedimentos de todos os nossos programas. Outra prioridade é o diagnóstico do impacto das enchentes nas escolas e redes de ensino, para que possamos direcionar esforços e recursos de acordo com cada realidade”, ressaltou Camilo.

Encceja para moradores do Rio Grande do Sul

Na coletiva, o ministro também comentou sobre o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024. Camilo revelou que os moradores do Rio Grande do Sul poderão se inscrever no período de 13 a 24 de maio.

Nesse período, os aplicantes também ocorre o atendimento especializado e tratamento por nome social.