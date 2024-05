'O poder público não tem estrutura para atender todas as pontas', diz Leite sobre quilombolas no RS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou nesta sexta-feira (17), durante entrevista à GloboNews, que sua gestão não tem capacidade de responder às demandas dos atingidos pelas enchentes em sua totalidade. A fala do governante se deu em resposta às reclamações de quilombolas de um bairro da Capital gaúcha, que reivindicam a ajuda do Estado.

"Nós temos 80 mil pessoas em abrigos públicos, mais de meio milhão fora das suas casas, desalojadas ou desabrigadas. Isso traz uma proporção de atendimento de casos que naturalmente o poder público não tem a estrutura suficiente para atender em todas as pontas", alegou o tucano durante sua participação no jornalístico.

Veja também País Nível do rio Guaíba baixa e revela destruição e prejuízo no RS; veja fotos País Com Aeroporto de Porto Alegre fechado, Anac libera operações comerciais em Canoas, no RS

"Há um grande esforço de coordenação dos municípios, o Estado dando suporte, o governo federal também ajudando a repassar recursos para que a gente possa ter o atendimento qualificado", continuou.

De acordo com Leite, o governo está trabalhando para estruturar abrigos, garantir alimentação e desenvolver moradias temporárias. Segundo ele, "o trabalho de assistência social é feito na ponta pelos municípios" e que a administração estadual tenta orientar as cidades e repassar recursos financeiros para estruturar o atendimento.

Conforme publicou o g1, um dos quilombos afetados pela inundação histórica que atingiu a região foi o Quilombo dos Machado, que fica na zona Norte da capital, Porto Alegre e está debaixo d'água.

"A realidade dos quilombos é a de esquecimento. Desde o nosso sequestro da África até agora, nada foi fácil para o nosso povo preto. A gente vive, nesse momento, caos", disse Jamaica, uma das lideranças do Quilombo dos Machado, em entrevista à emissora de notícias nesta sexta.