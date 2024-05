Concurso Nacional Unificado tem nova data divulgada após ser adiado; saiba quando

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou, nesta quinta-feira (23), a nova data para o Concurso Público Nacional Unificado (CNPU), conhecido como o 'Enem dos concursos'. As provas serão aplicadas no dia 18 de agosto, em 228 cidades do país.

Em publicação nas redes sociais, o Ministério disse que vai dar início ao diálogo institucional para garantir os locais de prova, priorizando a manutenção dos locais definidos anteriormente. "No caso do Rio Grande do Sul, haverá um diálogo especial para garantir o acesso das pessoas inscritas no estado", informou a pasta.

Conforme destaca o governo federal, os candidatos terão de acessar novamente os cartões de prova, para confirmar se o local de aplicação foi mantido ou alterado.

O cartão de confirmação de inscrição, com os detalhes sobre os locais de provas, será divulgado no dia 7 de agosto. O documento estará disponível na Área do Candidato, na mesma página da Internet em que a pessoa fez a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta Gov.br.

Chuvas no RS

O governo federal decidiu adiar o CPNU em todo o país devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul. O certame estava marcado para 5 de maio.

Veja também Papo Carreira Concurso Nacional Unificado tem mais de 1,3 milhão de inscritos Papo Carreira O que levar no dia da prova do CNU? Veja documentos obrigatórios

Em todo o Brasil, serão 3.665 locais de prova e 75.730 salas. Ao todo, 2,144 milhões de candidatos inscritos no processo seletivo disputarão 6.640 vagas oferecidas por 21 órgãos públicos federais.