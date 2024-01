Concurso Nacional Unificado tem mais de 1,3 milhão de inscritos

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que oferece 6,6 mil vagas para atuação em 21 órgãos federais do Brasil, já tem mais de 1,3 milhão de inscritos. O número foi atualizado nesta quarta-feira (31) pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

No Ceará, o concurso será aplicado em oito cidades: Caucaia, Crateús, Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Quixadá e Sobral. Segundo o diretor de Logística do Ministério de Gestão e Inovação, Alexandre Retamal, um dos coordenadores do CNPU, os municípios foram escolhidos para garantir que todos os participantes do Ceará possam fazer a prova se deslocando, no máximo, até 100 quilômetros.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o diretor reforçou ainda que a segurança da aplicação do certame será "bem similar ao Enem [Exame Nacional do Ensino Médio]". Estão envolvidos nesse processo todos os órgãos de segurança em nível nacional, como a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Federal, além de autoridades locais, como a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Segundo Retamal, a quantidade de locais de prova, dentro dessas cidades, ainda não foi definida, por depender da quantidade de inscritos — e as inscrições vão até 9 de fevereiro. No entanto, ele assegurou que os locais serão distribuídos para atender "de forma suficiente" os candidatos.

Vagas no Ceará

Embora a maioria das vagas seja para cargos em Brasília, no Distrito Federal, há postos de trabalho "regionalizados", distribuídos nos estados.

No Ceará, Retamal afirmou que há vagas, pelo menos, em órgãos como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Inscrições

As taxas para inscrição no CPNU são de R$ 90 para os cargos de nível superior e de R$ 60 para cargos de nível médio.

Para se inscrever, o candidato deve acessar a página Gov.br e, em seguida, fazer o login e seguir as orientações indicadas. No momento da inscrição, ele deve escolher as carreiras para as quais quer concorrer, que estarão divididas em oito blocos temáticos. Cada bloco reúne carreiras com semelhanças entre si.

Calendário