Concurso Nacional Unificado: resultado de pedido de isenção é divulgado; veja como conferir

O resultado preliminar dos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição do Concurso Nacional Unificado (CNU) foi divulgado na segunda-feira (29).

Para conferir o resultado é necessário acessar a área do candidato na página do certame. É necessário, antes, ter cadastro na plataforma digital Gov.br, do Governo Federal, com CPF e senha.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou que foram aceitos, ao todo, 517.468 pedidos. Têm direito à isenção pessoas que estão no CadÚnico, fazem ou fizeram ensino superior pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) ou Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), além de doadores de medula óssea.

Os demais candidatos que tiveram o pedido inicial negado têm até esta terça-feira (30) para recorrer. A análise dos recursos será feita até o dia 5 de fevereiro. O resultado final será publicado em 6 de fevereiro.

Aqueles que tiverem recursos negados terão até 9 de fevereiro, último dia de inscrição no certame, para efetuar o pagamento da inscrição e concorrer a uma das 6.640 vagas ofertadas pelos 21 órgãos que aderiram ao concurso.

Mais de 6 mil vagas

No chamado "Enem dos Concursos", serão selecionados, de uma só vez, 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais, sendo 692 vagas de nível médio e 5.948, para nível superior (graduação), com remunerações de até R$ 22,9 mil. As provas serão aplicadas em 220 municípios, em 5 de maio.

Os editais dos oito blocos temáticos, com todos os requisitos necessários, estão disponíveis em site específico do Ministério.

O telefone para tirar dúvidas sobre os editais, disponibilizado pela Fundação Cesgranrio, é 0800 701 2028. O funcionamento é de 9h às 17h, todos os dias da semana, inclusive, fins de semana e feriados.