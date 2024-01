Cesgranrio lança página exclusiva para Concurso Nacional Unificado

A Fundação Cesgranrio, organizadora do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), criou uma página dedicada exclusivamente para o certame. As inscrições iniciam na próxima sexta-feira (19). Candidatos poderão se inscrever para mais de um órgão.

Legenda: Página inicial do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), no site da Fundação Cesgranrio Foto: Reprodução

Para acessar a página, é necessário clicar neste link. O interessado será encaminhado à página do site Gov.br para efetuar o login para poder visualizar os editais, cronogramas e perguntas frequentes.

Inscrições começam dia 19

As inscrições do CPNU, que podem ser para mais de um órgão, começam no próximo dia 19 e seguem até 9 de fevereiro. Os editais estão disponíveis no site do Governo Federal. No total, foram publicados oito editais no Diário Oficial da União, referentes aos oito blocos temáticos.

O certame ofertará 6.640 vagas para 21 órgãos públicos, e será aplicado no dia 5 de maio em 217 cidades. O modelo de seleção foi criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). O número de cidades foi ampliado para garantir que regiões metropolitanas tenham provas em mais de uma cidade.

Os interessados podem fazer as inscrições no site gov.br. O valor da taxa é de R$ 60 para candidatos de nível médio e R$ 90 para nível superior. Haverá isenção de taxa para inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea, bolsistas e ex-bolsitas do Prouni, beneficiados e ex-beneficiados pelo FIES.

O "Enem dos Concursos" reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência, além de 20% para negros. Já 30% das vagas da Funai estão destinadas para indígenas.

BLOCOS TEMÁTICOS

Conforme o Ministério da Gestão, blocos temáticos serão divididos por órgãos, cargos, especialidades e quantidade de vagas, são eles:

Haverá a aplicação de pesos nos eixos temáticos dos conteúdos conforme cargo e especialidade: