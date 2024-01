Edital do Prouni 2024 para primeiro semestre é divulgado nesta quarta-feira (17); veja cronograma

O edital do Programa Universidade Para Todos (Prouni) 2024 deve ser divulgado nesta quarta-feira (17) pelo Ministério da Educação (MEC). O documento detalhará o número de vagas ofertadas para o primeiro semestre deste ano.

O período para os interessados se inscreverem em uma das oportunidades começa no dia 29 de janeiro, seguindo até 1º de fevereiro, conforme revelou o ministro da Educação, Camilo Santana, nessa terça-feira (16), ao divulgar o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023.

Veja também

Na ocasião, apesar de não detalhar o número exato de vagas para este primeiro semestre, o titular afirmou que haverá um aumento na quantidade de bolsas para cursos de graduação em direito e em medicina.

O Prouni é uma iniciativa pública que oferta bolsas de estudos integrais (100% do valor da mensalidade) e parciais (50%) em instituições privadas de ensino superior para estudante de baixa renda.

Cronograma Prouni 2024.1

Publicação do edital: 17 de janeiro

17 de janeiro Inscrições: 29 de janeiro a 1º de fevereiro

29 de janeiro a 1º de fevereiro Resultado da 1ª chamada: 6 de fevereiro

6 de fevereiro Resultado da 2ª chamada: 27 de fevereiro

27 de fevereiro Manifestação de interesse na lista de espera: 14 a 15 de março

14 a 15 de março Resultado da lista de espera: 18 de março

Como se inscrever no Prouni

Para participar da seleção de uma das vagas do programa, o candidato que corresponde aos critérios da iniciativa (detalhados abaixo) devem se inscrever através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Ao entrar na página, o indivíduo deve fazer o login com o cadastro do portal gov.br, usando CPF e senha.

A inscrição é gratuita e feita exclusivamente pela internet.

Veja também

Quem tem direito ao Prouni?

Para se candidatar a uma das vagas do programa, o interessado deve ter participado de pelo menos uma das duas última edições do Enem (2022 ou 2023), ter tirado nota igual ou superior a 450 pontos na média das cinco notas da prova, além de não ter zerado a redação.

Além dos requisitos relacionados ao Exame, o estudante deve ainda atender a pelo menos um dos seguintes pré-requisitos:

Ter cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública;

Ter cursado o ensino médio integralmente em escola da rede particular, na condição de bolsista integral da própria escola;

Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em escola da rede particular, na condição de bolsista integral da própria escola privada;

Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em escola da rede particular, na condição de bolsista parcial da própria escola ou sem a condição de bolsista;

Ter cursado o ensino médio integralmente em instituição da rede particular, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

Ser pessoa com deficiência;

Ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrante de quadro de pessoal permanente de instituição pública e concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de licenciatura e pedagogia. Nesses casos, não há requisitos de renda.

No Prouni, em caso de empate entre candidatos, o MEC estabelece os seguintes critérios de desempate: