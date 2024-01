Quando será divulgada a nota do Enem 2023 para 'treineiros'? Saiba mais

Os resultados individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 foram divulgados nesta terça-feira (16), mas quem realizou a prova na condição de "treineiro" terá que aguardar mais tempo para ter acesso à própria pontuação.

Segundo o edital do certame, as notas dos participantes que realizaram a prova visando a autoavaliação só serão disponibilizadas 60 dias após a divulgação do resultado do Enem. Ou seja, em março.

Veja também

Para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), são considerados "treineiros" os estudantes que fazem a prova e se encaixam em uma das seguintes situações:

concluirão o Ensino Médio após o ano letivo de 2023;

não estejam cursando ou nem concluíram o ensino médio.

As notas dos treineiros não podem ser usadas para o ingresso no ensino superior. "O participante deve estar ciente de que sua participação no Enem 2023 visa somente a autoavaliação", diz o edital do Enem 2023.

Passo a passo: como ver o resultado do Enem 2023