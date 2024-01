Concurso do Banco Central do Brasil tem edital publicado com salários de até R$ 20 mil

O edital do novo concurso do Banco Central do Brasil (BCB) foi publicado no Diário Oficial da União, nesta terça-feira (16). Com provas previstas para maio, o certame pretende preencher 100 vagas de analista, oferecendo remuneração mensal de R$ 20.924,80.

Veja também

De acordo com o documento, as oportunidades dividem-se entre os setores de Economia e Finanças e Tecnologia da Informação, ambos com 50 vagas e lotados nos departamentos da instituição em Brasília, no Distrito Federal.

Para concorrer aos cargos, os candidatos deverão apresentar diploma de conclusão de nível superior em qualquer área, desde que tenha sido fornecido por uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Além disso, é necessário ser maior de idade, estar com as obrigações militares e eleitorais regularizadas, apresentar aptidão física e mental para assumir a função e cumprir outros requisitos presentes no edital.

INSCRIÇÕES

Os interessados em participar do concurso deverão se inscrever entre as 10h de segunda-feira (22) e às 18h de 20 de fevereiro, de forma virtual, e efetuar o pagamento de taxa no valor de R$ 150.

Candidatos que sejam doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde ou estejam inscritos no CadÚnico e possuam renda familiar mensal per capita inferior ou igual a meio salário-mínimo, tem direito à isenção da tarifa.

PROVAS

Com a inscrição feita, os participantes deverão se preparar para realizar provas objetivas e discursivas, aplicadas no dia 19 de maio. Nas avaliações objetivas, os candidatos terão 3h30 para resolver questões de conhecimentos básicos e específicos, relacionados a cada cargo.

Já a etapa discursiva deverá ser realizada em até 4 horas e cobrará noções sobre tópicos atuais ligados a diversas áreas, como política, tecnologia, economia e sociedade.