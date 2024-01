Concurso Nacional Unificado: Governo divulga vagas por blocos temáticos; confira

O Governo Federal divulgou nesta sexta-feira (12) o detalhamento de vagas por blocos temáticos do Concurso Nacional Unificado (CNU). O certame será aplicado no dia 5 de maio em mais de 200 cidades simultaneamente.

No total, são oito blocos que concentram 6.640 vagas para 21 órgãos públicos federais, conforme editais publicados nessa última quarta-feira (10). As inscrições, que podem ser para mais de um órgão, começam no próximo dia 19 e seguem até 9 de fevereiro.

Confira editais e número de vagas por bloco temático

Advocacia-Geral da União

Arquiteto: 5

Engenheiro: 18

Engenharia Civil: 10

Engenharia Elétrica: 4

Engenharia Agronômica: 2

Engenharia de Produção: 2

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)

Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia: 10

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI)

Especialista em Indigenismo: 21

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas: 13

Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas: 120

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário: 128

Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA)

Analista em Ciência e Tecnologia: 2

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)

Analista em Ciência e Tecnologia: 51

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)

Analista de Infraestrutura (AIE): 270

Arquiteto: 14

Engenheiro: 68

Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG): 5

Ministério da Saúde (MS)

Tecnologista: 2

Advocacia-Geral da União (AGU)

Estatístico: 7

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI)

Especialista em Indigenismo: 1

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas: 70

Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas: 4

Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas: 48

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)

Analista administrativo: 6

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)

Pesquisador | Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais: 20

Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA)

Analista em Ciência e Tecnologia: 20

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)

Analista em Ciência e Tecnologia: 36

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)

Analista em Tecnologia da Informação (ATI): 300

Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS): 20

Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG): 15

Ministério da Saúde (MS)

Tecnologista: 32

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC)

Analista administrativo: 6

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI)

Especialista em Indigenismo: 37

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas: 2

Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas: 27

Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA)

Auditor-fiscal federal agropecuário: 200

Tecnologista: 40

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário: 17

Engenheiro Agrônomo: 159

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)

Analista em Ciências e Tecnologia: 13

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)

Analista de Infraestrutura (AIE): 30

Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG): 5

Advocacia-Geral da União (AGU)

Médico: 3

Psicólogo: 10

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI)

Especialista em Indigenismo: 6

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)

Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS): 20

Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG): 10

Médico: 21

Psicólogo: 2

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT): 900

Advocacia-Geral da União (AGU)

Técnico em Assuntos Educacionais: 20

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI)

Especialista em Indigenismo: 206

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas: 1

Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas: 2

Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas: 1

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário: 58

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)

Pesquisador | Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais: 10

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)

Analista em Ciência e Tecnologia: 21

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)

Analista Técnico Administrativo: 8

Analista Técnico de Políticas Sociais - ATPS (MGI, MJSP, MDHC, MEC): 460

Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG): 20

Técnico em Assuntos Educacionais: 2

Ministério da Saúde (MS)

Tecnologista: 177

Ministério dos Povos Indígenas (MPI)

Analista Técnico Administrativo: 30

Advocacia Geral da União (AGU)

Economista: 35

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)

Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia: 30

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

Especialista em Regulação de Saúde Suplementar: 35

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ)

Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários: 30

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI)

Especialista em Indigenismo: 24

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas: 3

Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas: 29

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário: 5

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)

Analista em Ciência e Tecnologia: 40

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI

Economista: 27

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG): 15

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)

Analista de Comércio Exterior (ACE): 50

Economista: 10

Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO)

Especialista em Previdência Complementar: 25

Advocacia Geral da União (AGU)

Administrador: 154

Analista Técnico-Administrativo: 90

Arquivista: 2

Contador: 47

Técnico em Comunicação Social: 9

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas: 188

Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas: 87

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI)

Especialista em indigenismo: 55

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)

Analista Administrativo: 131

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário: 238

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)

Pesquisador | Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais: 20

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)

Analista em Ciência e Tecnologia: 149

Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA)

Analista em Ciência e Tecnologia: 18

Ministério da Cultura (MinC)

Analista Técnico-Administrativo: 50

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)

Analista Técnico-Administrativo: 182

Arquivista: 16

Bibliotecário: 4

Contador: 5

Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG): 80

Técnico em Comunicação Social: 10

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)

Analista Técnico-Administrativo: 100

Ministério da Saúde (MS)

Tecnologista: 9

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)

Analista Técnico-Administrativo: 50

Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO)

Analista Técnico-Administrativo: 45

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC)

Analista Administrativo: 9

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI)

Técnico em indigenismo: 152

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (REGIÃO NORTE): 47

Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (REGIÃO NORDESTE): 86

Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (REGIÃO CENTRO-OESTE): 40

Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (REGIÃO SUDESTE): 91

Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (REGIÃO SUL): 36

Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA)