Concurso da Caixa Econômica ofertará 4 mil vagas; veja o que se sabe

Aguardado por milhares de concurseiros, o novo concurso da Caixa Econômica Federal teve novas informações divulgadas pelo presidente da entidade, Carlos Vieira. Durante uma reunião, realizada nesta quinta-feira (11), o gestor revelou que o certame ofertará 4 mil vagas.

De acordo com informações do jornal Metrópoles, as vagas serão distribuídas entre o cargo de Técnico Bancário e funções relacionadas ao setor de Tecnologia da Informação, sendo 2 mil para cada.

Vale lembrar que, apesar de ter sido confirmado em dezembro, o concurso ainda não teve o edital divulgado. Na época do anúncio, no entanto, a Caixa chegou a afirmar que a seleção será realizada em todo Brasil e que os aprovados receberão remuneração de R$ 3.762, além de benefícios.