Concurso Petrobras retoma inscrições com 6,4 mil vagas; quantidade de locais de prova foi ampliada

As inscrições para o concurso público da Petrobras foram retomadas nesta segunda-feira (8). O período havia sido suspenso para ampliar a quantidade de cidades onde as provas serão aplicadas, englobando agora todas as capitais do País, além dos locais já listados.

Os interessados devem ser inscrever exclusivamente pelo site do Cebraspe, que é a banca organizadora, até as 18 horas de 31 de janeiro. O valor da taxa é de R$ 62,79.

Mais de 6 mil vagas

O concurso da Petrobras oferta 6.412 vagas de nível técnico, sendo 916 imediatas e 5.496 para formação de cadastro de reserva.

As vagas estão distribuídas entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Sul. A remuneração mínima é de R$ 5.878,82.

O concurso será realizado por meio de provas objetivas, previstas para acontecer no dia 24 de março. A avaliação contará com 100 questões, sendo 40 de conhecimentos básicos e 60 de conhecimentos específicos, seguindo o modelo clássico de questões certo ou errado. Em cada resposta em concordância com o gabarito oficial, o candidato ganhará 1 ponto. Já em caso de respostas incorretas, o candidato perderá 1 ponto.