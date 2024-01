Concurso da Casa da Moeda abre inscrições para 68 vagas com salários de até R$ 9,1 mil

A Casa da Moeda do Brasil inicia nesta segunda-feira (8) processo seletivo com 68 vagas de nível médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 9,1 mil. Das oportunidades, 52 são para técnico de segurança e outras duas para analista de produção. Também será formado um cadastro de reserva com 14 vagas.

Além do salário, os aprovados receberão benefícios como alimentação gratuita, transporte subsidiado, auxílio-creche, assistência médica, seguro de vida, auxílio-medicamentos e vale-alimentação.

Interessados nas vagas podem se inscrever até as 16 horas de 31 de janeiro, no site da Fundação Cesgranrio. A taxa de inscrição para candidatos de nível médio é R$ 90. Já para os candidatos de nível superior, a taxa é R$ 120. Doadores de medula óssea e inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) podem solicitar isenção da taxa até 15 de janeiro.

A previsão é de que as provas sejam aplicadas no dia 17 de março, no Rio de Janeiro.

Veja também

Veja detalhes das vagas

Técnico de Segurança - Segurança Corporativa e Patrimonial (Masculino)

20 vagas e 4 para cadastro de reserva

Remuneração de R$ 3.749,70

Nível médio

Técnico de Segurança - Segurança Corporativa e Patrimonial (Feminino)

20 vagas e 4 para cadastro de reserva

Remuneração de R$ 3.749,70

Nível médio

Técnico de Segurança - Prevenção e Combate a Incêndio

12 vagas e 6 para cadastro de reserva

Remuneração de R$ 3.749,70

Nível médio

Analista de Produção - Designer de valores/Gravador

2 vagas e nenhuma para cadastro de reserva

Remuneração de R$ 9.126,73

Nível superior