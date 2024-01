Confira concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (8)

Diversos concursos e seleções estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (8), no Ceará. As oportunidades são para candidatos com níveis médio, técnico e superior. Veja lista:

Câmara Municipal de Fortaleza

As inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) seguem até as 16h do dia 5 de fevereiro. Ao todo, são 78 vagas para a Casa — 30 para nível médio e 48 para nível superior.

Conforme edital publicado no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelo certame, a prova acontecerá no dia 7 de abril.

Para as vagas de nível médio, o exame será pela manhã, de 8h às 11h. Já as de nível superior terão prova de 14h às 19h. Há ainda 330 vagas de cadastro de reserva. Do total, 5% serão reservadas aos candidatos com deficiência e 20% serão para pessoas negras.

>> Confira o edital

PREFEITURA DE RUSSAS

A Prefeitura de Russas, no interior do Ceará, está com inscrições abertas para concurso público com mais de 300 vagas de níveis fundamental, médio e superior.

Entre as oportunidades, há vagas para professor, agente de saúde, agente de limpeza, auxiliar de serviços gerais, agente administrativo, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, entre outros. Os salários podem chegar a R$ 2.944,31.

>> Veja edital completo

As inscrições seguem disponíveis até quarta-feira (10), pelo site do Instituto Consulpam.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RN

A Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) está com 106 vagas efetivas abertas em novo concurso público. São 66 vagas para docentes e 40 para técnicos de níveis superior e médio.

As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de fevereiro, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

No caso do concurso para magistério, os salários partem de R$ 4,1 mil e podem chegar a R$ 6,2 mil. A remuneração para os cargos de técnicos de nível superior e nível médio é de aproximadamente R$ 3,1 mil. Para os candidatos do concurso para instrutor e intérprete, assim como para de advogado, a quantia também é de R$ 3,1 mil.

Confira os editais:

Concurso – Magistério

Concurso – Técnicos de nível superior e nível médio

Concurso – Instrutor e Intérprete

Concurso para técnico – Advogado

COREN-PE

O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) abriu concurso público para contratação imediata de sete profissionais da área de enfermagem, com atuação em fiscalização, e três motoristas. Os salários variam entre R$ 2,3 mil, para motorista, e R$ 8,6 mil, para enfermeiro fiscal, além de benefícios.

O certame prevê ainda nove vagas para preenchimento de cadastro de reserva, sendo sete para fiscal e duas para motorista. As inscrições serão encerradas no dia 6 de fevereiro e devem ser feitas exclusivamente pela Internet, pelo site do Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (Sustente).

As taxas de inscrição são de R$ 95 para nível médio e R$ 120 para nível superior. As provas devem ser aplicadas no dia 17 de março.

MARINHA DO BRASIL

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas de concurso público para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais, com admissão em 2025. São ofertadas 1.680 vagas para jovens entre 18 e 21 anos que tenham concluído o ensino médio ou estejam em fase de conclusão.

Do total de vagas, 1.440 são para estudar no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves, no Rio de Janeiro. Destas, 240 são destinadas a mulheres. Os 240 postos restantes são para o Centro de Instrução e Adestramento de Brasília, sem distinção por sexo.

Os cursos de formação têm duração de 17 semanas e contam com bolsa-auxílio de R$ 1.303,90, além de alimentação, uniforme e assistências médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. Após a formação como fuzileiros navais, os jovens farão estágios em unidades da Marinha distribuídas em todas as regiões do País, com remuneração de R$ 2.294,50.

>> Veja edital completo

As inscrições vão até as 23h59 do dia 16 de fevereiro, pelo site da Marinha. O valor da taxa é de R$ 40, mas candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea têm direito a isenção.

O certame será feito por prova objetiva, ainda sem data definida, com 50 questões de múltipla escolha sobre conteúdos de matemática e língua portuguesa. Depois, os candidatos passarão por inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e verificação de dados biográficos e documentos.