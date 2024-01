Itaú Unibanco abre mais de 220 vagas para profissionais de Tecnologia e Design

O Itaú Unibanco está com mais de 220 vagas abertas para profissionais de Tecnologia, nas modalidades presencial e híbrido. Os processos seletivos também contemplam vagas e ações afirmativas para a contratação de pessoas pretas e pardas, LGBTQIAP+ e com deficiência.

Do total de vagas, 120 são para Engenharia de Software, 50 em carreira de Dados e 50 em Design. Entre as especialidades procuradas estão analistas de Back-end, Front-end, DevOps, Fullstack, Mobile e Product Design, além de cientistas e engenheiros de dados.

As inscrições devem ser feitas pelo site do banco, e os requisitos variam conforme a área e a posição. Entre os benefícios oferecidos, estão vale-transporte, vale-refeição e alimentação, convênio médico e odontológico, seguro de vida e auxílio-creche

Atribuições

Os profissionais selecionados na área de engenharia de softwares serão responsáveis por projetar, implementar, testar e documentar soluções de software eficientes e escaláveis, garantindo a qualidade e a performance do produto. Segundo o Itaú, as vagas contam com uma variedade de atuações e atuação com as principais tecnologias do mercado: Java; Kotlin; Swift; Net Core; Angular; React e mais (link de inscrição).

Para a carreira de Dados, os profissionais terão a oportunidade de ingressar em uma área dinâmica e com contato direto com as áreas de negócio e tecnologia. Os profissionais podem desempenhar diversas funções relacionadas à coleta, análise, interpretação e apresentação de dados (link de inscrição).

No campo de Design, os contratados serão responsáveis por aprimorar e desenvolver soluções que contribuam para a jornada do cliente, garantindo que os produtos sejam visualmente atraentes, intuitivos e eficientes, segundo a descrição da vaga (link de inscrição).