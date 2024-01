Inscrições para concurso público do Inmetro são prorrogadas; salário chega a R$ 8,7 mil

O concurso do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) prorrogou as inscrições até 5 de fevereiro. O pagamento da taxa para concorrer ao certame poderá ser efetuado até o dia 6 do mesmo mês. O salário inicial é de R$ 8.700,31.

A medida foi anunciada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (10). Dividida em fases, a seleção conta com exame de m exame de habilidades e conhecimentos e avaliação de títulos e experiência profissional. Antes da extensão do prazo, as inscrições encerram na última segunda-feira (8).

Ao todo, 100 vagas são ofertadas para o nível superior. Analista Executivo em Metrologia e Qualidade contará com 40 vagas; e Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade, com 60 vagas. Todas as oportunidades são para preenchimento imediato.

As provas serão aplicadas no dia 16 de abril de 2024, em Fortaleza e nas cidades de Goiânia, Porto Alegre, Brasília e Rio de Janeiro.

Como se inscrever

O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) é responsável pelo concurso. O interessado deve acessar esse link para efetuar a inscrição e solicitar o boleto pagamento da taxa, no valor de R$ 125.

Para se inscrever, é preciso ter diploma de graduação em nível superior devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino credenciada e reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).