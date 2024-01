Ceará convoca 1,3 mil candidatos de concurso da PM e amplia cadastro de reserva

O governador Elmano de Freitas anunciou em live, na tarde desta quarta-feira (10), a convocação de 1,3 mil candidatos do concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará para curso de formação, sendo 1,2 mil vagas imediatas para soldado e 113 para 2º tenente. Ele explanou ainda sobre a ampliação do cadastro de reserva em 820 vagas ao cargo de praça.

A ação foi tomada como ajuste à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o quantitativo do percentual de agentes femininas que seriam convocadas. O Estado extinguiu o percentual mínimo de 15% para mulheres nos concursos.

Veja também

Conforme o chefe do Executivo estadual, no cadastro reserva, serão incluídas mais 290 pessoas que não tinham sequer participado das fases para entrar na PM. "Então, se ligue que você vai ser chamado para fazer as próximas fases. Você sendo aprovado, você passará fará do cadastro reserva", alertou Elmano de Freiras.

Já para o cargo de segundo-tenente da PM, o cadastro de reserva será ampliado de 187 para 477 pessoas que estão disputando a vaga.

Curso de formação

A previsão é de que o curso de formação dos novos integrantes da Polícia Militar seja iniciado até a primeira quinzena de fevereiro deste ano.

Os convocados irão passar por curso de formação de seis meses, sendo os três primeiros em trabalho interno e os demais em prática para exercitar o que foi aprendido em sala de aula.

A lista dos convocados será publicada na edição do Diário Oficial do Estado de quinta-feira (10). Ainda segundo o governador, a expectativa é ampliar as vagas e convocar os policiais do cadastro reserva.