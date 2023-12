Concurso da PMCE é liberado pelo STF, diz Elmano; entenda o caso

O governador Elmano de Freitas declarou, nesta quarta-feira (20), que os concursos públicos para formação de soldado e de segundo tenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram liberados. O Supremo Tribunal Federal (STF) deu despacho favorável ao Governo do Ceará, após suspensão ser expedida no dia 7 de dezembro.

O ministro Alexandre de Moraes acatou uma solicitação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que contestou a limitação do número de vagas ofertadas para candidatas mulheres. A medida é válida para seleção de soldados e segundos-tenentes da corporação.

“Acabam de me informar que o STF despachou, neste momento, favorável ao Estado do Ceará para que o concurso prossiga. Nós estaremos convocando todos para a nossa turma de formação. Os aprovados vão começar a trabalhar em 2024. Serão mais de mil policiais”, destacou Elmano de Freitas.

O Estado irá extinguir o percentual mínimo de 15% para mulheres em seus concursos.

Suspensão do certame

A PGR pediu a suspensão do certame em função da restrição de 15% da participação de mulheres - percentual baseado na lei estadual número 16.826/2019.

Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes considerou a legislação, que restringe a participação do gênero feminino em seleções, uma afronta à igualdade de gênero. O ministro defendeu que as candidatas devem concorrer na modalidade de ampla concorrência.

Moraes ainda salientou que a suspensão cautelar se justifica porque, como os concursos estão em estágio avançado de andamento sem que tenha sido assegurada às mulheres a participação igualitária, sua finalização pode gerar prejuízos irreversíveis.