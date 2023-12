Prefeitura de Russas abre inscrições para concurso público com salários de até R$ 2,9 mil

A Prefeitura de Russas, no interior do Ceará, está com inscrições abertas para concurso público com mais de 300 vagas de níveis fundamental, médio e superior.

Entre as oportunidades, há vagas para professor, agente de saúde, agente de limpeza, auxiliar de serviços gerais, agente administrativo, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, entre outros. Os salários podem chegar a R$ 2.944,31.

>> Veja edital completo

Inscrições

As inscrições seguem disponíveis até 10 de janeiro de 2024, pelo site do Instituto Consulpam. A taxa de inscrição é de R$ 70 para nível fundamenta, R$ 100 para nível médio e R$ 140 para nível superior.

O concurso será composto por prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos e prevista para 9 de maio de 2024. Além disso, haverá prova de títulos para os cargos de nível superior, prova prática para o cargo de motorista e curso de formação para o cargo de agente comunitário de saúde.