Concurso TRF5 publica edital com vagas para nível superior e salário de até R$ 9 mil

O Tribunal Regional Federal (TRF5) divulgou, nesta terça-feira (19), edital de concurso público para formação de cadastro de reserva do cargo de Técnico Judiciário. O salário inicial é de R$ 8.046,84 e, somado ao auxílio-alimentação de R$ 1.182,74, chega a R$ 9.229,58.

As inscrições começam a partir desta quarta-feira (20) e seguem até 21 de janeiro de 2024, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca organizadora do certame. A taxa de inscrição foi fixada em R$ 85.

Os cargos são divididos em duas áreas:

Técnico Judiciário – Desenvolvimento de Sistemas de Informação

Técnico Judiciário – Tecnologia da Informação

>>> Leia o edital

Vagas para o Nordeste

De acordo com o edital, os aprovados podem ser lotados na sede do TRF5 em Recife ou em uma das seis judiciárias vinculadas nos estados Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe.

A prova objetiva ocorre no dia 25 de fevereiro nas capitais Aracaju, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal e Recife, conforme a opção indicada no ato da inscrição.