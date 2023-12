Concurso Casa da Moeda publica edital com 68 vagas e salários de até R$ 9 mil

O concurso da Casa da Moeda do Brasil foi oficialmente divulgado na última sexta-feira (15), com 68 vagas para cargos de níveis médio e superior. Segundo o edital, as oportunidades são para preenchimento imediato e cadastro de reserva.

As vagas disponíveis são para Técnico de Segurança - Corporativa e Patrimonial, com 20 oportunidades disponíveis para pessoas do sexo masculino e outras 20 para o sexo feminino, enquanto oito são para reserva; Técnico de Segurança - Prevenção e Combate a Incêndio, com 12 vagas imediatas e outras seis para cadastro de reserva; além de Analista de produção - Designer de valores/gravador, com duas vagas disponíveis.

Veja também

As inscrições para o concurso serão realizadas pela internet, a partir das 10h do dia 8 de janeiro até as 16h do dia 31 do mesmo mês, por meio da Fundação Cesgranrio.

Para participar, é necessário realizar o pagamento da taxa de inscrição, que terá valores diferentes conforme os cargos. Para técnico de segurança, o valor é de R$ 90, enquanto para analista de produção a taxa é de R$ 120.

Inscritos no CadÚnico, do Governo Federal, podem se cadastrar entre os dias 8 e 15 de janeiro de 2024 de forma gratuita. Além disso, também se encaixam na categoria pessoas que sejam membros de "família de baixa renda" ou doadores de medula óssea.

Etapas seletivas

Os candidatos ao cargo de técnico de segurança serão avaliados em três etapas: prova objetiva; prova de capacidade física; avaliação psicológica. Já no caso dos candidatos a analista de produção, as etapas serão as de provas objetivas; qualificação biopsicossocial; e exames pré-admissionais.

Todos os cargos passarão pela prova objetiva no dia 17 de março de 2024, com 30 questões. A diferença será no conteúdo abordado, já que os candidatos a técnico passarão por 15 questões de Língua Portuguesa e 15 de Matemática, enquanto os de analista farão 10 de Conhecimentos Básicos e 20 de Conhecimentos Específicos.

Salários

Para o cargo de Técnico de segurança, a remuneração será de R$ 3.749,70 e de R$ 9.126,73 para Analista de produção. Fora a quantia mensal, as vagas também terão outros benefícios. Confira: