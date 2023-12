Confira concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (18)

Uma série de concursos e seleções está com inscrições abertas nesta segunda-feira (18). Há oportunidades para candidatos com níveis médio, técnico e superior com salários de até R$ 32 mil.

Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene/PE)

O concurso público do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene/PE) está com inscrições abertas com 13 vagas e salários que podem chegar a R$ 6.710,29. A carga horária é de 40 horas semanais, disponíveis a candidatos com nível superior completo.

A instituição tem sede em Recife (PE), e as inscrições seguem até o dia 4 de janeiro de 2024, mediante pagamento de taxas que vão de R$ 125 a R$ 150. Todo o processo é feito online, pelo site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências.

Das 13 vagas disponíveis, cinco são para Pesquisador Adjunto I, enquanto as outras oito são para Tecnologista Pleno I. De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), do qual o Cetene faz parte, as remunerações podem chegar a R$ 14 mil, dependendo do cargo, se somadas as gratificações.

>>> Veja o edital completo

Prefeitura de Granja

A Prefeitura de Granja, município localizado a 320 km de Fortaleza, tem concursos abertos com 414 vagas abertas para áreas da saúde, educação, administração e assistência social. Os salários vão de R$ 1,3 mil a R$ 12 mil.

Podem participar da seleção candidatos com níveis médio e superior. Há, ainda, 21 oportunidades para pessoas com deficiência. As inscrições seguem até as 23h59 do dia 27 de dezembro no site da Universidade Patativa .

>>> Veja o edital completo

Prefeitura de Horizonte

A Prefeitura de Horizonte abriu concurso público com 393 vagas para os mais diferentes cargos, como procurador, agente de trânsito, guarda municipal.

As oportunidades são para os níveis fundamental, médio, técnico e superior, como salários entre R$ 1,3 mil e R$ 8,8 mil. As inscrições podem ser feitas até quarta-feira (20), no site do Instituto Consulpam .

A taxa de inscrição varia entre R$ 70 e R$ 175, a depender do nível de escolaridade. A seleção será feita por meio de prova objetiva no dia 25 de fevereiro de 2024 no turno da manhã para níveis fundamental e superior, e à tarde, para o médio.

>>> Leia o edital para cargos diversos

>>> Leia o edital para guarda municipal

>>> Leia o edital para procurador e advogado

Prefeitura de Palmácia

A Prefeitura de Palmácia, no interior do Ceará, realiza concurso público para o preenchimento de 97 vagas, além de cadastro de reserva, em cargos de níveis superior, técnico, médio e fundamental. Os salários variam entre R$ 1.320 e R$ 3.214,13, a depender da jornada de trabalho e do cargo pretendido.

As inscrições estão abertas até o dia 5 de janeiro de 2024 e podem ser realizadas no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), organizador do certame. As taxas de inscrição variam entre R$ 70 a R$ 140, a depender do cargo.

>>> Confira o edital

Prefeitura de Tabuleiro do Norte

A Prefeitura de Tabuleiro do Norte, no interior do Ceará, está com 163 vagas abertas em concurso público para cargos de nível médio, técnico e superior em áreas como saúde, educação e meio-ambiente. Os salários variam entre R$ 1.320 (agente administrativo) e R$ 10 mil (médico psiquiatra).

Os interessados devem se inscrever até 26 de dezembro no site do Instituto Consulpam. A taxa de inscrição custa R$ 100 para nível médio/técnico e R$ 150 para nível superior.

>>> Leia o edital

Rede Sarah Fortaleza

A Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação Associação das Pioneiras Sociais abriu processo seletivo público para preenchimento de sete vagas na unidade de Fortaleza. As oportunidades são para profissionais de nível médio ou superior, com remuneração variando entre R$ 2.667,19 e R$ 32.348,41.

As inscrições estão abertas no site da Rede Sarah até esta segunda-feira para o cargo de auxiliar de copa e cozinha, e até quinta-feira (21) para os cargos médicos. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 90 a R$ 190.

O prazo de validade das seleções será por dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. As contratações serão realizadas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

>>> Veja editais por cargo

Estágio no INSS

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) abriu processo seletivo de estágio para o INSS, com 1,6 mil vagas distribuídas em todo o País, incluindo diversas cidades do Ceará. As vagas são destinadas a estudantes de nível superior de diversos cursos como Bacharel em Segurança Pública, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia e Ciência da Computação.

Há vagas também para estudantes cursando ensino técnico em Eletrotécnica integrado ao ensino médio, Técnico em Administração, Técnico em Contabilidade, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e Técnico em Recursos Humanos; além de vagas para estudantes do Ensino Médio.

As inscrições podem ser realizadas até 31 de dezembro pelo site do CIEE na opção "processos seletivos".

Os estudantes aprovados e contratados para o estágio de curso superior receberão bolsa-auxílio de R$ 787,98 para 4 horas diárias ou R$ 1.125,69 para 6 horas diárias.

Para ensino médio e técnico, a bolsa-auxílio será de R$ 486,05 para 4 horas diárias ou R$ 694,36 para 6 horas diárias. Além disso, o auxílio-transporte é de R$ 10 por dia estagiado.

>>> Veja edital completo

Estágio no TCE

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) seleciona estagiários de nível superior, com 30 vagas em diversas áreas da graduação, além da formação de cadastro de reserva.

Serão selecionados estudantes de Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Informática, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, e Pedagogia.

As inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas até 31 de dezembro no site da Universidade Patativa , na opção "concursos em andamento".

>>> Veja o edital completo

Estágio na Secretaria de Proteção Social (SPS)

A Secretaria da Proteção Social (SPS) está com processo seletivo aberto para preenchimento de 20 vagas de estágio destinadas a estudantes do curso de Psicologia. Realizadas de forma presencial e gratuita, as inscrições vão até o dia 29 de dezembro.

Interessados em participar da seleção devem estar matriculados em uma instituição de ensino superior conveniada com a secretaria, manter frequência efetiva e já ter cursado, ao menos, 50% da carga horária do curso.

Para se inscrever, é necessário que os candidatos preencham um formulário anexado ao edital do programa e compareçam ao Laboratório de Inclusão do órgão, que funciona no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza. No momento da inscrição, o estudante deverá apresentar histórico da faculdade atualizado, comprovante de matrícula e currículo padronizado, com foto 3x4 atual, além de outros documentos básicos, incluindo cópias do RG, CPF, comprovante de endereço e certidão de quitação eleitoral.

Os selecionados atuarão em escolas municipais e centros socioeducativos e receberão bolsa mensal de R$ 787,27, além de auxílio-transporte. O estágio tem carga horária semanal de 20 horas, distribuídas em quatro horas diárias, de 8h às 12h ou de 13h às 17h.