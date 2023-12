Concurso Imbel publica edital com salários de até R$ 10,8 mil para cadastro de reserva

A Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel) publicou edital de concurso com vagas para formação de cadastro de reserva em cargos que vão do níveis fundamental ao superior, com salários que podem chegar a R$ 10.838,67.

As inscrições estarão disponíveis a partir desta terça-feira (19), pelo do site da IBFC, até 16 de janeiro de 2024. As provas estão previstas para aplicação no dia 10 de março de 2024.

Quem deseja participar do concurso deve realizar o pagamento da taxa de inscrição, variando conforme o nível de formação de cada candidato. Para pessoas com Ensino Fundamental completo, a taxa é de R$ 44, enquanto candidatos com Ensino Médio devem pagar R$ 53 e os de Nível Superior, R$ 62.

Etapas previstas

Segundo o edital, a seleção para o cadastro de reserva ocorrerá em duas etapas: prova objetiva e prova discursiva.

A duração das provas, entretanto, terá diferença conforme o nível de formação. Para os cargos de nível fundamental e médio, a duração da prova será de três horas, já para os candidatos de formação superior o tempo será de quatro horas.

Além disso, a quantidade de questões também será diferente. Confira abaixo os detalhes:

Cargos de ensino fundamental terão prova com 40 questões:

Língua Portuguesa – 20 questões

Matemática – 20 questões

Cargos de ensino médio terão 50 questões:

Língua Portuguesa – 20 questões

Matemática – 16 questões

Noções de informática – 14 questões

Cargos de nível superior terão 60 questões:

Língua Portuguesa – 20 questões, com peso 1

Matemática – 10 questões, com peso 1

Noções de informática – 10 questões, com peso 1

Conhecimentos específicos – 20 questões, com peso 2

Enquanto isso, a prova discursiva só será realizada com candidatos de nível superior, que precisarão construir uma redação com tema a ser fornecido já na prova objetiva. O critério, nesse caso, é que sejam escritas no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas.

Veja as vagas disponíveis:

Piquete (SP) – Fábrica Presidente Vagas (FPV)

Fundamental Agente de Apoio Operacional Ajudante Geral 40h R$ 1.715,94

Médio Auxiliar Técnico Industrial Eletricista de Manutenção 40h R$ 1.897,63

Médio Auxiliar Técnico Industrial Encanador Industrial/Predial 40h R$ 1.897,63

Médio Auxiliar Técnico Industrial Soldador 40h R$ 1.897,63

Médio Auxiliar Técnico Industrial Pedreiro 40h R$ 1.897,63

Médio Bombeiro Civil Bombeiro Civil 36h R$ 1.945,40

Médio Motorista Motorista 40h R$ 1.921,14

Médio Oficial de Produção Industrial Operador de Produção 40h R$ 1.939,78

Médio Técnico em Segurança do Trabalho Técnico em Segurança do Trabalho 40h R$ 2.791,20

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Mecatrônica 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Química 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Instrumentação 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Administrativo Especializado Técnico Administrativo 40h R$ 2.203,57

Superior Engenheiro Engenheiro Mecânico 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro de Segurança do Trabalho 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro de Controle de Qualidade 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro de Produção 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro de Meio Ambiente 40h R$ 10.838,67

Superior Especialista Contador 40h R$ 4.607,23

Superior Especialista Administrador 40h R$ 4.607,23

Superior Médico do Trabalho Médico do Trabalho 20h R$ 5.471,77

Juiz de Fora (MG) – Fábrica de Juiz de Fora (FJF)

Fundamental Agente de Apoio Operacional Ajudante Geral 40h R$ 1.715,94

Médio Motorista Motorista 40h R$ 1.921,14

Médio Oficial de Produção Industrial Operador de Produção 40h R$ 1.939,78

Médio Auxiliar Técnico Industrial Eletricista de Manutenção 40h R$ 1.897,63

Médio Auxiliar Técnico Industrial Mecânico de Manutenção 40h R$ 1.897,63

Médio Auxiliar Técnico Industrial Soldador 40h R$ 1.897,63

Médio Oficial de Ferramentaria Industrial Ferramenteiro 40h R$ 2.237,28

Médio Oficial de Ferramentaria Industrial Fresador (Convencional, CNC) 40h R$ 2.237,28

Médio Oficial de Ferramentaria Industrial Retificador (Convencional, CNC) 40h R$ 2.237,28

Médio Oficial de Ferramentaria Industrial Torneiro (Convencional, CNC) 40h R$ 2.237,28

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Edificações 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Eletrônica 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Elétrica 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Instrumentação 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Mecânica 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Mecatrônica 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Metalurgia 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Controle da Qualidade 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Química 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico em Radiologia Técnico em Radiologia 24h R$ 2.507,77

Médio Técnico Enfermagem do Trabalho Técnico de Enfermagem do Trabalho 40h R$ 1.956,10

Médio Auxiliar Técnico Administrativo Auxiliar Administrativo 40h R$ 1.837,26

Médio Auxiliar Técnico Administrativo Controlador de Produção 40h R$ 1.837,26

Médio Técnico Administrativo Especializado Técnico Administrativo 40h R$ 2.203,57

Médio Técnico Administrativo Especializado Técnico de Informática 40h R$ 2.203,57

Médio Técnico Administrativo Especializado Técnico em Contabilidade 40h R$ 2.203,57

Médio Técnico Administrativo Especializado Técnico em Meio Ambiente 40h R$ 2.203,57

Médio Técnico em Segurança do Trabalho Técnico em Segurança do Trabalho 40h R$ 2.791,20

Médio Bombeiro Civil Bombeiro Civil 36h R$ 1.945,40

Superior Analista Especializado Analista Administrativo 40h R$ 3.878,07

Superior Analista Especializado Analista de Custos 40h R$ 3.878,07

Superior Analista Especializado Analista Contábil 40h R$ 3.878,07

Superior Analista Especializado Analista de Recursos Humanos 40h R$ 3.878,07

Superior Analista Especializado Analista de Sistemas 40h R$ 3.878,07

Superior Advogado Advogado Empresarial 40h R$ 7.179,33

Superior Engenheiro Engenheiro de Edificações 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro Elétrico 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro em Eletrônico 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro em Mecatrônica 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro em Meio Ambiente 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro em Metalurgia 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro de Segurança do Trabalho 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro de Controle de Qualidade 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro de Produção 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro Químico 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro Mecânico 40h R$ 10.838,67

Rio de Janeiro (RJ) – Fábrica de Material de Comunicações e Eletrônica (FMCE)

Médio Motorista Motorista 40h R$ 1.921,14

Médio Oficial de Produção Industrial Galvanizador 40h R$ 1.939,78

Médio Oficial de Produção Industrial Inspetor de Qualidade 40h R$ 1.939,78

Médio Oficial de Produção Industrial Operador de Produção 40h R$ 1.939,78

Médio Auxiliar Técnico Industrial Eletricista de Manutenção 40h R$ 1.897,63

Médio Auxiliar Técnico Industrial Mecânico de Manutenção 40h R$ 1.897,63

Médio Auxiliar Técnico Industrial Pintor 40h R$ 1.897,63

Médio Oficial de Ferramentaria Industrial Fresador (Convencional, CNC) 40h R$ 2.237,28

Médio Oficial de Ferramentaria Industrial Retificador (Convencional, CNC) 40h R$ 2.237,28

Médio Oficial de Ferramentaria Industrial Torneiro (Convencional, CNC) 40h R$ 2.237,28

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Eletrônica 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Elétrica 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Mecânica 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Mecatrônica 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Metrologia 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Materiais 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Controle da Qualidade 40h R$ 2.445,21

Médio Auxiliar Técnico Administrativo Controlador de Produção 40h R$ 1.837,26

Médio Técnico Administrativo Especializado Técnico Administrativo 40h R$ 2.203,57

Médio Técnico Administrativo Especializado Patrimônio 40h R$ 2.203,57

Médio Técnico Administrativo Especializado Pessoal 40h R$ 2.203,57

Médio Técnico Administrativo Especializado Comprador 40h R$ 2.203,57

Médio Técnico Administrativo Especializado Técnico de Informática 40h R$ 2.203,57

Médio Técnico Administrativo Especializado Técnico em Contabilidade 40h R$ 2.203,57

Médio Técnico Administrativo Especializado Técnico em Meio Ambiente 40h R$ 2.203,57

Médio Técnico em Segurança do Trabalho Técnico em Segurança do Trabalho 40h R$ 2.791,20

Superior Analista Especializado Analista Administrativo 40h R$ 3.878,07

Superior Analista Especializado Analista de Custos 40h R$ 3.878,07

Superior Analista Especializado Analista Contábil 40h R$ 3.878,07

Superior Analista Especializado Analista de Orçamento 40h R$ 3.878,07

Superior Analista Especializado Analista de Recursos Humanos 40h R$ 3.878,07

Superior Analista Especializado Analista de Sistemas 40h R$ 3.878,07

Superior Analista Especializado Comprador Técnico 40h R$ 3.878,07

Superior Especialista Auditor 40h R$ 4.607,23

Superior Especialista Administrador 40h R$ 4.607,23

Superior Especialista Tecnologia da Informação 40h R$ 4.607,23

Superior Advogado Advogado Empresarial 40h R$ 7.179,33

Superior Engenheiro Engenheiro de Controle de Qualidade 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro Eletrônico 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro de Materiais 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro Mecânico 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro em Mecatrônica 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro em Meio Ambiente 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro em Metalurgia 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro de Elétrico 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro Químico 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro de Segurança do Trabalho 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro em Telecomunicações 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro de Produção 40h R$ 10.838,67

Superior Médico do Trabalho Médico do Trabalho 20h R$ 5.471,77

Itajubá (MG) – Fábrica de Itajubá (FI)

Fundamental Agente de Apoio Operacional Ajudante Geral 40h R$ 1.715,94

Médio Motorista Motorista 40h R$ 1.921,14

Médio Oficial de Produção Industrial Inspetor de Qualidade 40h R$ 1.939,78

Médio Oficial de Produção Industrial Operador de Produção 40h R$ 1.939,78

Médio Oficial de Produção Industrial Preparador de Máquinas 40h R$ 1.939,78

Médio Auxiliar Técnico Industrial Eletricista de Manutenção 40h R$ 1.897,63

Médio Auxiliar Técnico Industrial Encanador Industrial/Predial 40h R$ 1.897,63

Médio Auxiliar Técnico Industrial Instrumentista 40h R$ 1.897,63

Médio Auxiliar Técnico Industrial Marceneiro 40h R$ 1.897,63

Médio Auxiliar Técnico Industrial Mecânico de Manutenção 40h R$ 1.897,63

Médio Auxiliar Técnico Industrial Pedreiro 40h R$ 1.897,63

Médio Auxiliar Técnico Industrial Pintor 40h R$ 1.897,63

Médio Auxiliar Técnico Industrial Soldador 40h R$ 1.897,63

Médio Oficial de Ferramentaria Industrial Afiador de Ferramentas 40h R$ 2.237,28

Médio Oficial de Ferramentaria Industrial Ajustador 40h R$ 2.237,28

Médio Oficial de Ferramentaria Industrial Ferramenteiro 40h R$ 2.237,28

Médio Oficial de Ferramentaria Industrial Fresador (Convencional, CNC) 40h R$ 2.237,28

Médio Oficial de Ferramentaria Industrial Retificador (Convencional, CNC) 40h R$ 2.237,28

Médio Oficial de Ferramentaria Industrial Torneiro (Convencional, CNC) 40h R$ 2.237,28

Médio Técnico Industrial Especializado Desenhista (Elétrico, Eletrônico e Mecânico) 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Laboratorista (Metrologia) 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Laboratorista (Químico) 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Projetista (Elétrico, Eletrônico e Mecânico) 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Edificações 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Eletrônica 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Elétrica 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Instrumentação 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Mecânica 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Mecatrônica 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Metrologia 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Metalurgia 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Materiais 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Controle da Qualidade 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Química 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Automação 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Enfermagem do Trabalho Técnico de Enfermagem do Trabalho 40h R$ 1.956,10

Médio Auxiliar Técnico Administrativo Auxiliar Administrativo 40h R$ 1.837,26

Médio Auxiliar Técnico Administrativo Controlador de Produção 40h R$ 1.837,26

Médio Técnico Administrativo Especializado Técnico Administrativo 40h R$ 2.203,57

Médio Técnico Administrativo Especializado Patrimônio 40h R$ 2.203,57

Médio Técnico Administrativo Especializado Pessoal 40h R$ 2.203,57

Médio Técnico Administrativo Especializado Vendas 40h R$ 2.203,57

Médio Técnico Administrativo Especializado Comprador 40h R$ 2.203,57

Médio Técnico Administrativo Especializado Técnico de Informática 40h R$ 2.203,57

Médio Técnico Administrativo Especializado Técnico em Contabilidade 40h R$ 2.203,57

Médio Técnico Administrativo Especializado Técnico em Meio Ambiente 40h R$ 2.203,57

Médio Técnico em Segurança do Trabalho Técnico em Segurança do Trabalho 40h R$ 2.791,20

Superior Analista Especializado Analista Administrativo 40h R$ 3.878,07

Superior Analista Especializado Analista de Custos 40h R$ 3.878,07

Superior Analista Especializado Analista Contábil 40h R$ 3.878,07

Superior Analista Especializado Analista de Recursos Humanos 40h R$ 3.878,07

Superior Analista Especializado Analista de Sistemas 40h R$ 3.878,07

Superior Analista Especializado Comprador Técnico 40h R$ 3.878,07

Superior Especialista Contador 40h R$ 4.607,23

Superior Especialista Administrador 40h R$ 4.607,23

Superior Especialista Tecnologia da Informação 40h R$ 4.607,23

Superior Advogado Advogado Empresarial 40h R$ 7.179,33

Superior Engenheiro Engenheiro de Produção 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro de Controle de Qualidade 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro em Meio Ambiente 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro em Elétrico 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro de Materiais 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro Mecânico 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro em Mecatrônica 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro Químico 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro Metalurgia 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro de Segurança do Trabalho 40h R$ 10.838,67

Superior Médico do Trabalho Médico do Trabalho 20h R$ 5.471,77

Magé (RJ) – Fábrica da Estrela (FE)

Fundamental Agente de Apoio Operacional Ajudante Geral 40h R$ 1.715,94

Médio Motorista Motorista 40h R$ 1.921,14

Médio Oficial de Produção Industrial Inspetor de Qualidade 40h R$ 1.939,78

Médio Oficial de Produção Industrial Operador de Produção 40h R$ 1.939,78

Médio Auxiliar Técnico Industrial Caldeireiro 40h R$ 1.897,63

Médio Auxiliar Técnico Industrial Carpinteiro 40h R$ 1.897,63

Médio Auxiliar Técnico Industrial Eletricista de Manutenção 40h R$ 1.897,63

Médio Auxiliar Técnico Industrial Encanador Industrial/Predial 40h R$ 1.897,63

Médio Auxiliar Técnico Industrial Instrumentista 40h R$ 1.897,63

Médio Auxiliar Técnico Industrial Mecânico de Manutenção 40h R$ 1.897,63

Médio Auxiliar Técnico Industrial Soldador 40h R$ 1.897,63

Médio Oficial de Ferramentaria Industrial Torneiro (Convencional, CNC) 40h R$ 2.237,28

Médio Técnico Industrial Especializado Projetista (Elétrico, Eletrônico e Mecânico) 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Elétrica 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Instrumentação 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Mecânica 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Metrologia 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Química 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Industrial Especializado Técnico em Automação 40h R$ 2.445,21

Médio Técnico Enfermagem do Trabalho Técnico de Enfermagem do Trabalho 40h R$ 1.956,10

Médio Técnico Administrativo Especializado Técnico Administrativo 40h R$ 2.203,57

Médio Técnico Administrativo Especializado Vendas 40h R$ 2.203,57

Médio Técnico Administrativo Especializado Comprador 40h R$ 2.203,57

Médio Técnico Administrativo Especializado Técnico de Informática 40h R$ 2.203,57

Médio Técnico Administrativo Especializado Técnico em Contabilidade 40h R$ 2.203,57

Médio Técnico Administrativo Especializado Técnico em Meio Ambiente 40h R$ 2.203,57

Médio Técnico em Segurança do Trabalho Técnico em Segurança do Trabalho 40h R$ 2.791,20

Médio Bombeiro Civil Bombeiro Civil 36h R$ 1.945,40

Superior Analista Especializado Analista Administrativo 40h R$ 3.878,07

Superior Analista Especializado Analista Contábil 40h R$ 3.878,07

Superior Analista Especializado Analista de Recursos Humanos 40h R$ 3.878,07

Superior Analista Especializado Analista de Sistemas 40h R$ 3.878,07

Superior Especialista Contador 40h R$ 4.607,23

Superior Especialista Administrador 40h R$ 4.607,23

Superior Engenheiro Engenheiro de Controle de Qualidade 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro Elétrico 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro em Meio Ambiente 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro em Mecânico 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro de Produção 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro Químico 40h R$ 10.838,67

Superior Engenheiro Engenheiro de Segurança do Trabalho 40h R$ 10.838,67

Superior Médico do Trabalho Médico do Trabalho 20h R$ 5.471,77

Brasília (DF) – Sede