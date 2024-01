Ceará concentra 13,4 mil das vagas oferecidas pelo Sisu em 2024

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), anunciou nesta terça-feira (9) que o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) deste ano terá apenas uma edição. Serão ofertadas, ao todo, 264 mil vagas em instituições públicas de educação superior do Brasil. Dessas, só para o Ceará, serão 13,4 mil, o equivalente a 5,1% do total nacional.

Conforme o cronograma do Ministério da Educação (MEC), interessados nas vagas devem se inscrever entre os dias 22 e 25 deste mês, no portal único de acesso ao ensino superior. Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado, que serão utilizados no Sisu, serão divulgados na próxima terça-feira (16).

Serão ofertadas vagas de cursos com início das aulas previsto tanto para o primeiro como para o segundo semestre deste ano, em 127 universidades. No caso das vagas para os cursos que se iniciarão apenas no segundo semestre, serão aplicadas as seguintes regras:

As vagas serão preenchidas pelas instituições de ensino superior exclusivamente segundo a ordem de classificação dos candidatos, conforme as notas obtidas no Enem 2023;

O candidato não poderá escolher em qual semestre irá ingressar, porque dependerá da sua classificação no curso pretendido, mas concorrerá às vagas do ano inteiro com apenas uma inscrição;

Todos os candidatos selecionados dentro das vagas disponíveis para a chamada regular deverão fazer a matrícula no período indicado no edital.

No entanto, o ingresso do estudante no curso pretendido dependerá da sua colocação em relação às vagas disponíveis e, também, da ocupação efetiva das vagas pelos estudantes mais bem colocados no curso que escolheram.

Como participar do Sisu?

Para participar do processo seletivo do Sisu, é preciso que o candidato tenha participado da edição do ano passado do Enem, não tenha zerado a prova de redação e não tenha participado do certame na condição de treineiro, ou seja, que não concluiu ainda o ensino médio.

Distribuição de vagas

Das 264 mil vagas ofertadas em instituições públicas de ensino superior no Brasil, 45% estão concentradas em universidades do Nordeste. Instituições sudestinas vêm na sequência, com 32% das vagas, seguidas de universidades do Sul, com 12%, do Centro-Oeste, com 8%, e do Norte, com 4%.

Contudo, quando se considera a distribuição de vagas por estado, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os que têm maior oferta de vagas neste ano, com 12,% e 11,1%, respectivamente.