Concurso ANA tem edital divulgado com salário de R$ 16 mil; veja detalhes

Foi publicado nesta segunda-feira (15) o edital do concurso da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). São ofertadas 40 vagas de nível superior para cargos de Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico, e remuneração de R$ 16.413,35.

As inscrições começam às 10h do dia 29 de janeiro e vão até as 18h de 21 de fevereiro de 2024, e devem ser feitas pelo site do Cebraspe, a banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 110,00.

Provas

O concurso será realizado por meio de duas etapas. Na primeira fase, os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, além de avaliação de títulos, de caráter classificatório. As avaliações estão marcadas para 28 de abril de 2024.

Já na segunda etapa será realizada o curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizado em Brasília, no Distrito Federal.