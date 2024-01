Estudante cearense alcança maior nota do Brasil em Matemática no Enem 2023; ‘nem parece verdade’

A maior nota alcançada por candidatos na prova de Matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 também foi conquistada por um cearense. A notícia chegou para Gustavo Teles, 18, às 10h50, após ele driblar as instabilidades no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e checar os próprios resultados.

O jovem, que nasceu em Crateús e mora desde os 5 anos de idade em Fortaleza, acompanhava a coletiva de imprensa realizada pelo Ministério da Educação (MEC), na manhã desta terça-feira (16), antes de os boletins serem liberados, quando anotou que a maior nota atingida em Matemática e suas Tecnologias foi 958,6 pontos – sem saber que ele mesmo era um dos inscritos que a conquistaram.

“Pra mim, ainda nem parece verdade. É uma coisa tão incrível que ainda estou assimilando esse resultado. Já contei pra todo mundo, todos estão muito felizes por mim – o que me deixa mais feliz ainda”, empolga-se o jovem, estudante do Colégio Master, em Fortaleza.

Gustavo conta que a preparação para a prova de exatas foi intensificada no 3º ano do ensino médio, que cursou em 2023, mas não é recente. O estudante participou – e foi multimedalhista – de olimpíadas científicas desde o 6º ano do ensino fundamental.

“A preparação vem desde cedo, principalmente na matemática. Fiz a OBI (Olimpíada Brasileira de Informática) e consegui prata e bronze; na OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas) consegui 4 menções honrosas. Na Canguru, ganhei várias medalhas, perdi as contas”, ri o garoto.

Foto: Arquivo pessoal

Outra preparação, contudo, foi fundamental: a psicológica.

O estudante afirma que, diante da rotina intensa de estudos, provas e simulados, de segunda a sábado, contou diversas vezes com o auxílio de coordenadores, professores e da família.

“A parte psicológica cuidei muito com ajuda dos coordenadores: sempre que tinha algum problema, nervosismo, eles ajudavam. E minha mãe também. Ela tá feliz demais, muito orgulhosa. Não tem coisa melhor do que deixar a mãe orgulhosa”, anima-se Gustavo.

Além da excelente nota em Matemática, ele conquistou outra importante: 920 pontos na redação. A meta, agora, é uma só: ingressar no curso de Ciências da Computação na Universidade Federal do Ceará (UFC).

Notas máximas no Enem 2023

Além da tradicional nota mil na redação, conquistada por 4 cearenses; e dos 958,6 pontos em Matemática, alcançados por Gustavo e por outros estudantes no Brasil (a quantidade não foi informada); o MEC divulgou também as notas máximas obtidas pelos candidatos nas demais provas que compõem o Enem:

Foto: Divulgação/Ministério da Educação

Os estudantes de todo o Brasil poderão utilizar a média do Enem 2023 para ingressar em diversas universidades públicas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que abre inscrições no dia 22 deste mês.