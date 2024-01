Ceará é o estado com maior participação de estudantes da rede pública no Enem 2023

O objetivo de chegar ao ensino superior tem crescido entre os sonhos de jovens cearenses. Prova disso foi a presença massiva deles no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): em 2023, o Ceará foi o estado com maior participação de estudantes da rede pública de todo o País.

Por aqui, dos 96.814 alunos matriculados no 3º ano do Ensino Médio na rede pública, 77.220 prestaram o Enem, uma taxa de participação de 79,8%. A média nacional, para se ter dimensão, é de 46,7%.

Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) na manhã desta terça-feira (16), em coletiva com presença do ministro Camilo Santana, do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios; e do diretor de Avaliação da Educação Básica do MEC, Rubens Lacerda.

Durante a apresentação, Rubens destacou a posição de liderança do Ceará e apontou a discrepância entre os estados. No Rio de Janeiro, por exemplo, apenas 36% dos estudantes matriculados no ano final do Ensino Médio prestaram o Enem.

O diretor ressaltou, então, que é preciso “buscar políticas de engajamento desse público”; e mostrou que uma das estratégias é mostrar que o ingresso no ensino superior é possível. “Com nota de 570 pontos, é possível entrar em mais de 800 cursos”, frisou.

Já o ministro Camilo Santana afirmou que o MEC “precisa identificar qual a razão para o jovem concluir o Ensino Médio naquele ano e não fazer o Enem” e anunciou que o Inep fará uma pesquisa entre os concluintes que se inscreveram para saber a razão de não terem feito a prova.

“É porque ficou longe de casa? É porque o estudante não acredita, se desestimulou? Precisamos identificar”, sentenciou o ministro, reforçando que o Enem é gratuito para alunos de escola pública.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, comemorou a posição do estado em nível nacional, em publicação nas redes sociais.

“O percentual do Ceará é praticamente o mesmo quando a rede privada é incluída, o que mostra a eficiência da nossa rede estadual. A meta é ampliar esses dados para o próximo Enem, com mais investimentos e sempre apoiando e incentivando nossos estudantes sobre a importância da prova para o ingresso no ensino superior”, pontuou.

O Ceará também lidera na participação de estudantes concluintes do Ensino Médio geral, incluindo a rede privada, no Enem 2023. Dos 105.807 matriculados, 84.863 fizeram a prova (80,2%).

Incentivo à participação

Uma das políticas pensadas para estimular a participação desses jovens no Enem – e a consequente busca pelo ingresso na graduação – é o programa de poupança para alunos do ensino médio público do Brasil: o “Pé de meia”.

Com a bolsa, os estudantes receberão auxílio financeiro durante os 3 anos finais de estudo na escola – “e no último ano, receberão um percentual a mais como incentivo para fazer o Enem”, revelou Camilo. O programa deve ser assinado pelo presidente Lula, nesta terça (16).

“É uma forma de estimulá-los. Temos que convencer e mostrar a importância do Enem. É a oportunidade de acessar o ensino superior brasileiro”, finalizou Camilo, informando ainda que o MEC está desenhando uma “política de reconhecimento” a alunos que obtiverem bom desempenho no Exame.