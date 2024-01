Alunos do terceiro ano vão receber dinheiro para fazer o Enem, diz Camilo Santana

Alunos matriculados no 3º ano do ensino médio vão receber um incentivo financeiro para participarem do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A informação foi anunciada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, na manhã desta terça-feira (16). Em Brasília, na ocasião, também foram divulgadas as notas do Enem 2023.

O ministro explicou que o presidente Lula irá lançar, na tarde desta terça, o programa "Pé-de-Meia" — que concede bolsa-poupança a estudantes de baixa renda do ensino médio. Em seguida, ele falou sobre o incentivo financeiro para os alunos participarem do Enem.

Camilo Santana Ministro da Educação O programa, posso adiantar aqui, terá também o incentivo quem fizer o Enem. Então, isso vai ser uma forma de estimular o jovem regular do ensino médio, que vai receber esse auxílio financeiro nos três anos do ensino médio, mas no último ano, no terceiro ano, ele vai receber um percentual, um valor para fazer a prova do Enem

Não foram revelados os valores que serão pagos aos alunos.

Faltosos do Enem vistos com preocupação

Conforme dados divulgados durante a coletiva do MEC, cerca de metade dos estudantes concluintes do ensino médio faltaram às provas, sendo que apenas 1 milhão (50,8%) dos 2 milhões de jovens matriculados prestaram o exame.

"Importante uma mobilização em relação a isso. Tem uma distorção muito grande entre os estados. Tem estado com 80%, outro com 40%", comentou com preocupação Camilo Santana.

Com 80%, o Ceará lidera o número de participantes entre os alunos concludentes do ensino médio da rede pública inscritos na prova. A média do país é de 46%

Segundo o ministro, uma das ações do Governo para o ano é identificar as motivações das ausências dos alunos que vão concluir o terceiro ano do ensino médio no Enem com objetivo de reduzir o número de faltosos.